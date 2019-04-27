Россия РПЛ 2018/19
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Рашид Рахимов: был бы ВАР, арбитр посмотрел бы эпизод с отмененным голом
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча с "Динамо" (0:0) в 26-м туре чемпионата России.
– Судя по тому, что вы выпустили Родольфо поближе к атаке, вместо Моххамади, вы довольны результатом?
– Немного не правильно, он всегда левый полузащитник, он всегда выполняет большой объем работы. Но в перерыве у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Поэтому был определенный риск, пришлось поменять.
– Довольны ли вы результатом?
– Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были не плохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.
Момент с забитым был на тоненького. Был бы ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я "Динамо" желаю удачи. Такой клуб должен играть в премьер-лиге. Желаю удачи.
"Спорт-Экспресс"
– Судя по тому, что вы выпустили Родольфо поближе к атаке, вместо Моххамади, вы довольны результатом?
– Немного не правильно, он всегда левый полузащитник, он всегда выполняет большой объем работы. Но в перерыве у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Поэтому был определенный риск, пришлось поменять.
– Довольны ли вы результатом?
– Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были не плохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.
Момент с забитым был на тоненького. Был бы ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я "Динамо" желаю удачи. Такой клуб должен играть в премьер-лиге. Желаю удачи.
"Спорт-Экспресс"
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