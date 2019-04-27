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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Рашид Рахимов: был бы ВАР, арбитр посмотрел бы эпизод с отмененным голом

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча с "Динамо" (0:0) в 26-м туре чемпионата России.

– Судя по тому, что вы выпустили Родольфо поближе к атаке, вместо Моххамади, вы довольны результатом?

– Немного не правильно, он всегда левый полузащитник, он всегда выполняет большой объем работы. Но в перерыве у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Поэтому был определенный риск, пришлось поменять.

– Довольны ли вы результатом?

– Честно сказать, после первого тайма мне было понятно, что игра будет до ошибки. В перерыве я сказал, что нужно добавить концентрации, не думать о потере мяча. Нужно сыграть внимательно и внимательно сыграть при стандартах. Быть довольным я не могу, моменты были не плохие. Если брать общий рисунок, то было достаточно неплохо. Думаю, что можно было взять больше от игры.

Момент с забитым был на тоненького. Был бы ВАР, то арбитр, наверное, посмотрел бы. Но его не подвезли, видимо, как обещали. Я "Динамо" желаю удачи. Такой клуб должен играть в премьер-лиге. Желаю удачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахимов Ахмат Динамо
Вчера, 22:51
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#1  sraptakpain  Кукуево (Вчера, 22:54)
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Болеет за:
«Шинник»
Посмотрел бы и все равно не засчитал бы, тк был оффсайд
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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