"Локомотив" – "Енисей": билеты для болельщиков гостей будут бесплатными

Билеты на гостевой сектор (№17) на матч #ЛокомотивЕнисей будут бесплатными.



Спасибо, @fclokomotiv ! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 28, 2019

Официальный Твиттер "Енисея" сообщил, что билеты на матч 26-го тура чемпионата России против "Локомотива" будут бесплатными на сектор №17 для болельщиков красноярской команды."Спасибо, "Локомотив"!" – написал "Енисей".