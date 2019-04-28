Россия РПЛ 2018/19
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РПЛ 2018/19
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|Команда
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|26
|36
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|Ахмат
|26
|35
|9
|Оренбург
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|35
|10
|Урал
|25
|33
|11
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Илья Чебану: все разногласия ушли из "Локомотива"
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Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло
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Вчера, 22:25
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Олег Иванов: утка на поле? Нобель Арустамян закинул (3)
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Вчера, 21:19
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Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена (3)
Вчера, 21:03
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Вчера, 20:54
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Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
Карим Бензема пропустит ближайший матч из-за травмы
«Барса» и «Бавария» - чемпионы, «ПСЖ» опять в неудачниках. Главное за прошедшие сутки
Главный тренер «Боруссии» признал, что чемпионство Дортмунду больше не грозит, Неймар толкнул болельщика, а наставник «Ювентуса» зарубился с журналистом. Но всё это ничего по сравнению с тем, что на матч «Динамо» - «Ахмат», по словам одного игрока, Нобель Арустамян закинул живую утку
«Барселона» - чемпион, Месси – инопланетянин
Команда Вальверде обыграла дома «Леванте» и взяла Ла Лигу уже в апреле – раньше «Барсы» этого не делал никто. Победный гол в очередной раз на счету Лионеля Месси, который появился на поле только после перерыва.
«Барса» шла первой на протяжении практически всего сезона (исключениями были отдельные туры на старте чемпионата), так что успеху никто не удивился. Да и какие могут быть удивления, когда у «сине-гранатовых» оказалось такое преимущество – 9 очков до ближайшего преследователя «Атлетико».
Это 26 чемпионство «Барсы» (у «Реала», кстати, их 33), но с нынешней тенденцией эта разница скоро сократится. За последние 11 лет каталонцы побеждали в Примере 8 раз. Нынешний специалист по Лиге Чемпионов «Реал» последние годы не может навязать борьбу главному сопернику в чемпионате.
А для Месси это десятый титул. У него столько же выигранных чемпионатов, сколько у «Атлетико» было за всю историю.
Впереди «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов. Может, Вальверде замахнется на требл?
«ПСЖ» мимо Кубка
Парижские шейхи, наверное, в бешенстве. Самая богатая французская команда снова проваливает сезон. Традиционное чемпионство «ПСЖ», естественно, в кармане, зато снова случился провал в Лиге Чемпионов, где попался молодой, но дерзкий «МЮ», а теперь ещё и слит Кубок.
И вряд ли кто-то мог предположить, что выйдет именно так. Против откровенного середняка «Ренна» команда Тухеля вела 2:0 в первом тайме. А дальше что-то пошло не так – автогол, затем эквалайзер от соперника – и парижане встали.
Команды держались на равных два дополнительных тайма. Игра перешла в серию пенальти, в которой смазал игрок «ПСЖ» Нкунку. Все футболисты «Ренна» оказались точны и поэтому клуб взял первый трофей с 1971 года.
Было ещё два интересных момента. За такое вот нарушение Мбаппе был удалён уже в дополнительное время. Дисквалификация, не?
А забивший в этой встрече Неймар решил выплеснуть досаду на болельщика, который снимал на телефон проходивших мимо игроков, уже после матча
В «ПСЖ» заявили: «Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями». Якобы этот человек кричал, снимая на камеру: «Буффон – позорный клоун», «Учись играть в футбол». Так что, может, Неймар не так уж и виноват?
Тухель уже заявил, что хочет продолжить работу в «ПСЖ». Но хотят ли этого шейхи?
Дортмунд – всё
Пока мучилась и разгонялась «Бавария» Ковача, «Боруссия» лидировала в Бундеслиге и была главным претендентом на чемпионство. Но не выдержали нервы – и после нового года команда Фавра спотыкалась всё чаще и чаще. Всё вылилось в кризис: вылет из Лиги Чемпионов и поражение от «Баварии» в очной встрече.
Вчера «Боруссия» играла против ненавистного и кризисного «Шальке» и неожиданно влетела 2:4. Дортмунд здорово начал матч, но потом расклеился и прервал домашнюю серию без поражений, которая насчитывала 15 игр, в принципиальном матче.
Теперь у «Баварии» есть шанс увеличить разрыв между командами до четырёх очков. Учитывая, что у Звезды Юга в соперниках стоящий на вылет «Нюрнберг», скорее всего, отрыв увеличится. Да и до финиша осталось всего три тура, так что Фавр признал после поражения:
- Гонка за титул завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть.
Аллегри против журналистов и сумасшедший гол Наингголана
Уже взявший Серию А «Юве» сыграл против «Интера» вничью. В первом тайме гораздо круче были подопечные Спаллетти, они же счёт и открыли. Наингголану удался потрясающий выстрел
Но потом ответил Роналду – Криш забил 600-й мяч на клубном уровне.
После матча наставнику «Ювентуса» очень не понравилось замечание журналиста (кстати, бывшего игрока), что подход итальянских тренеров, включая Аллегри, не дает результат в еврокубках.
Тренер решил включить режим Моуриньо и ни к месту вспоминать о былых заслугах:
- С «Аяксом» у нас были проблемы с их контратаками, а не с их игровым стилем. Создалось впечатление, что они провели выдающийся матч, хотя в Амстердаме они играли лучше.
То же самое относится и к сегодняшней игре. Вполне очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь.
В Италии все стали экспертами в футболе, и это серьезная проблема. Вы читаете книги, но лучше бы вы заткнулись, а я буду говорить. Вы ничего не понимаете в футболе.
Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто! – сказал Аллегри.
Арустамян «закинул» утку на матч «Динамо» - «Ахмат»
Обычно на арене «Химки» собирается не очень много зрителей, потому что «Динамо» не особо радует своих болельщиков последние годы. Но вот на «Ахмат» собрались посмотреть не только представители человечества. По ходу встречи на поле показалась утка.
Инцидент мог остаться просто забавной мелочью, но полузащитник гостей Олег Иванов ещё и здорово пошутил над этим моментом. После игры в микст-зоне он дал свою версию произошедшего:
- Это Нобель Арустамян [комментатор «Матч ТВ»] утку закинул, - пошутил игрок «Ахмата».
Главный инсайдер нашего футбола в социальных сетях пока молчит.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS/Albert Gea
«Барселона» - чемпион, Месси – инопланетянин
Команда Вальверде обыграла дома «Леванте» и взяла Ла Лигу уже в апреле – раньше «Барсы» этого не делал никто. Победный гол в очередной раз на счету Лионеля Месси, который появился на поле только после перерыва.
«Барса» шла первой на протяжении практически всего сезона (исключениями были отдельные туры на старте чемпионата), так что успеху никто не удивился. Да и какие могут быть удивления, когда у «сине-гранатовых» оказалось такое преимущество – 9 очков до ближайшего преследователя «Атлетико».
Это 26 чемпионство «Барсы» (у «Реала», кстати, их 33), но с нынешней тенденцией эта разница скоро сократится. За последние 11 лет каталонцы побеждали в Примере 8 раз. Нынешний специалист по Лиге Чемпионов «Реал» последние годы не может навязать борьбу главному сопернику в чемпионате.
А для Месси это десятый титул. У него столько же выигранных чемпионатов, сколько у «Атлетико» было за всю историю.
Впереди «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов. Может, Вальверде замахнется на требл?
«ПСЖ» мимо Кубка
Парижские шейхи, наверное, в бешенстве. Самая богатая французская команда снова проваливает сезон. Традиционное чемпионство «ПСЖ», естественно, в кармане, зато снова случился провал в Лиге Чемпионов, где попался молодой, но дерзкий «МЮ», а теперь ещё и слит Кубок.
И вряд ли кто-то мог предположить, что выйдет именно так. Против откровенного середняка «Ренна» команда Тухеля вела 2:0 в первом тайме. А дальше что-то пошло не так – автогол, затем эквалайзер от соперника – и парижане встали.
Команды держались на равных два дополнительных тайма. Игра перешла в серию пенальти, в которой смазал игрок «ПСЖ» Нкунку. Все футболисты «Ренна» оказались точны и поэтому клуб взял первый трофей с 1971 года.
Было ещё два интересных момента. За такое вот нарушение Мбаппе был удалён уже в дополнительное время. Дисквалификация, не?
Video of the Mbappe red card. It gets worse the more you see it... #SRFCPSG pic.twitter.com/ACoCvDkFhU— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) April 27, 2019
А забивший в этой встрече Неймар решил выплеснуть досаду на болельщика, который снимал на телефон проходивших мимо игроков, уже после матча
Neymar met une p?che ? un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019
В «ПСЖ» заявили: «Этот человек – друг игрока «Ренна», он оскорблял всех наших игроков, когда они шли за медалями». Якобы этот человек кричал, снимая на камеру: «Буффон – позорный клоун», «Учись играть в футбол». Так что, может, Неймар не так уж и виноват?
Тухель уже заявил, что хочет продолжить работу в «ПСЖ». Но хотят ли этого шейхи?
Дортмунд – всё
Пока мучилась и разгонялась «Бавария» Ковача, «Боруссия» лидировала в Бундеслиге и была главным претендентом на чемпионство. Но не выдержали нервы – и после нового года команда Фавра спотыкалась всё чаще и чаще. Всё вылилось в кризис: вылет из Лиги Чемпионов и поражение от «Баварии» в очной встрече.
Вчера «Боруссия» играла против ненавистного и кризисного «Шальке» и неожиданно влетела 2:4. Дортмунд здорово начал матч, но потом расклеился и прервал домашнюю серию без поражений, которая насчитывала 15 игр, в принципиальном матче.
April 27, 2019
Теперь у «Баварии» есть шанс увеличить разрыв между командами до четырёх очков. Учитывая, что у Звезды Юга в соперниках стоящий на вылет «Нюрнберг», скорее всего, отрыв увеличится. Да и до финиша осталось всего три тура, так что Фавр признал после поражения:
- Гонка за титул завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть.
Аллегри против журналистов и сумасшедший гол Наингголана
Уже взявший Серию А «Юве» сыграл против «Интера» вничью. В первом тайме гораздо круче были подопечные Спаллетти, они же счёт и открыли. Наингголану удался потрясающий выстрел
Inter 1-0 Juventus OMG RADJA NAINGGOLAN - pic.twitter.com/GrdA79HqC3— InterYaSkrinYa (@InterYaSkrinYa) April 27, 2019
Но потом ответил Роналду – Криш забил 600-й мяч на клубном уровне.
После матча наставнику «Ювентуса» очень не понравилось замечание журналиста (кстати, бывшего игрока), что подход итальянских тренеров, включая Аллегри, не дает результат в еврокубках.
Тренер решил включить режим Моуриньо и ни к месту вспоминать о былых заслугах:
- С «Аяксом» у нас были проблемы с их контратаками, а не с их игровым стилем. Создалось впечатление, что они провели выдающийся матч, хотя в Амстердаме они играли лучше.
То же самое относится и к сегодняшней игре. Вполне очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь.
В Италии все стали экспертами в футболе, и это серьезная проблема. Вы читаете книги, но лучше бы вы заткнулись, а я буду говорить. Вы ничего не понимаете в футболе.
Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто! – сказал Аллегри.
Арустамян «закинул» утку на матч «Динамо» - «Ахмат»
Обычно на арене «Химки» собирается не очень много зрителей, потому что «Динамо» не особо радует своих болельщиков последние годы. Но вот на «Ахмат» собрались посмотреть не только представители человечества. По ходу встречи на поле показалась утка.
Инцидент мог остаться просто забавной мелочью, но полузащитник гостей Олег Иванов ещё и здорово пошутил над этим моментом. После игры в микст-зоне он дал свою версию произошедшего:
- Это Нобель Арустамян [комментатор «Матч ТВ»] утку закинул, - пошутил игрок «Ахмата».
Главный инсайдер нашего футбола в социальных сетях пока молчит.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS/Albert Gea
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