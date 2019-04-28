Дмитрий Парфенов: понимали, что в Уфе будет тяжело

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Уфы".- Поздравляю "Уфу" с победой. Понимали, что будет тяжело. Нам нужно прийти в себя. За неделю два таких матча получилось... В Самаре такая же игра была по настрою, по накалу. Приехали сюда, знав, что будет непросто. Ребята живые люди, ошибки были связаны с эмоциями. Будем восстанавливаться и двигатья дальше.- У них есть главный тренер.- Пока не хотелось бы говорить. Чемпионат еще не закончился, впереди еще есть матчи, игра в Кубке. Думаем только об этом, - приводит слова Парфёнова корреспондентИван Уральский.