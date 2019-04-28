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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Дмитрий Парфенов: понимали, что в Уфе будет тяжело

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от "Уфы".

- Поздравляю "Уфу" с победой. Понимали, что будет тяжело. Нам нужно прийти в себя. За неделю два таких матча получилось... В Самаре такая же игра была по настрою, по накалу. Приехали сюда, знав, что будет непросто. Ребята живые люди, ошибки были связаны с эмоциями. Будем восстанавливаться и двигатья дальше.

- Кого бы выделили из состава "Уфы"?

- У них есть главный тренер.

- "Урал" постоянно претендует на еврокубки. Какие позиции бы вы усилили?

- Пока не хотелось бы говорить. Чемпионат еще не закончился, впереди еще есть матчи, игра в Кубке. Думаем только об этом, - приводит слова Парфёнова корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
Теги: Парфенов Урал Уфа
Сегодня, 14:14
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