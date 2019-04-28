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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Сильвестр Игбун: надеюсь, в Самаре я продолжу забивать

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун прокомментировал победу своей команды над "Уралом".

- Отличная игра, отличная победа "Уфы". Вы забили два гола. Что вы чувствуете?

- Конечно, я чувствую себя отлично. Я счастлив. Команда счастлива. Все счастливы - игроки, тренеры, друзья. Это была отличная игра и отличная победа. Мы начали неудачно, но затем забили четыре гола, поэтому мы счастливы. Сейчас мы получаем удовольствие от победы, но уже пора сфокусироваться на следующем матче против "Крыльев Советов".

- В конце игры вы могли сделать хет-трик. Это было бы важным для вас?

- Естественно, я хотел забить третий. Я очень хотел сделать это. Но напротив меня был парень, который сопровождал меня, оказывал сопротивление и помешал мне забить. Да, я не забил три, но я забил два и я хочу продолжать забивать в следующих матчах.

- Сейчас у вас 9 голов в этом сезоне. Есть ли какая то цель по итоговому количеству голов?

- У меня нет какой-то цели. Я просто хочу в каждой игре показывать свой лучший уровень и отдавать все команде. Естественно, я не могу забивать в каждой игре, но сегодня вот получилось сделать это дважды. Надеюсь, в Самаре я продолжу забивать. Это то, что я хочу сделать - забить или хотя бы отдать голевую передачу. Сегодня я счастлив, потому что забил дважды и отметился хорошим выступлением. Да и вся команда была хороша, и мы наслаждаемся тем, что сделали сегодня.

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Теги: УФА Урал Игбун
Сегодня, 14:44
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#1  студия дускай   (Сегодня, 14:51)
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online

дастыен
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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