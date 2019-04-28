Сильвестр Игбун: надеюсь, в Самаре я продолжу забивать

Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун прокомментировал победу своей команды над "Уралом".

- Конечно, я чувствую себя отлично. Я счастлив. Команда счастлива. Все счастливы - игроки, тренеры, друзья. Это была отличная игра и отличная победа. Мы начали неудачно, но затем забили четыре гола, поэтому мы счастливы. Сейчас мы получаем удовольствие от победы, но уже пора сфокусироваться на следующем матче против "Крыльев Советов".- Естественно, я хотел забить третий. Я очень хотел сделать это. Но напротив меня был парень, который сопровождал меня, оказывал сопротивление и помешал мне забить. Да, я не забил три, но я забил два и я хочу продолжать забивать в следующих матчах.- У меня нет какой-то цели. Я просто хочу в каждой игре показывать свой лучший уровень и отдавать все команде. Естественно, я не могу забивать в каждой игре, но сегодня вот получилось сделать это дважды. Надеюсь, в Самаре я продолжу забивать. Это то, что я хочу сделать - забить или хотя бы отдать голевую передачу. Сегодня я счастлив, потому что забил дважды и отметился хорошим выступлением. Да и вся команда была хороша, и мы наслаждаемся тем, что сделали сегодня.