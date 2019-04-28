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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду в погоне за деньгами

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что не уважает главного тренера любимой команды Олега Кононова.

"Слабохарактерного человека жалеть не нужно! Он предал свою команду ("Арсенал") в погоне за деньгами. Нет уважения к такому тренеру", — написал Кафельников в твиттере.
Теги: Кафельников Кононов Спартак
Сегодня, 16:06
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13
(9)
#13  vasiliy   (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (0)
online

так там и игроки такие 90 процентов наши бегунки с детства мечтающие за бабки хорошие играть stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#12  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:22)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
О, все таки и у Кафеля анус не выдержал.
Сейчас такое время для Спартака, понось свой клуб, тебя еще и процитируют.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#11  rocker31  К-G (Сегодня, 16:55)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель - тупой,ещё раз убеждаюсь,ровняет всех по себе.
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
#10  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лечащий Врач,
Дурачок, Бесков не бросал Динамо в середине сезона в отличии от мямли.
Не надо ровнять великого динамовца и спартаковца Бескова с этим пустобрехом!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#9  yuri  спб (Сегодня, 16:34)
  • -4
  •  (4)
online

прежде чем что-то ляпнуть нужно иметь 7 пядей во лбу, у теннисиста(смешное слово), пядей нет, как нет и у кота, вот потому то мы обои полетим . Никакому челу и даже кошаку не запрещено имхо.Осы и полет над гнездом кукушки не имеет значения.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dreyk
Кто бы о предательстве говорил бы, а помолчал.

Ему в боях с конями голову отбили наверно


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#7  Dreyk   (Сегодня, 16:28)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы о предательстве говорил бы, а помолчал.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:22)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр
Я согласен. Уважать Кононова не за что. Кто предал раз. предаст и второй.

Странно.А динамовец Бесков?

Цитата: Blessing
У вас все предатели и козлы, кто не смог с говном тарасовским совладать.

Сашенька,иди по-хорошему.Сегодня нельзя


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 16:21)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
У вас все предатели и козлы, кто не смог с говном тарасовским совладать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Александр  Тверь (Сегодня, 16:17)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я согласен. Уважать Кононова не за что. Кто предал раз. предаст и второй.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:12)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
бол-ки

Витя,что кроется за дефисом в этом слове и в твоём нике?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
какие бол-ки такая и командочка.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 16:07)
  • +4
  •  (14)

вафельников заслужил именно такой Спартак, как в этом году.
мерзкая бабаболка.
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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