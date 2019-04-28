Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду в погоне за деньгами

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", заявил, что не уважает главного тренера любимой команды Олега Кононова."Слабохарактерного человека жалеть не нужно! Он предал свою команду ("Арсенал") в погоне за деньгами. Нет уважения к такому тренеру", — написал Кафельников в твиттере.