"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала

Kayseri deplasman? d?n??? 7 futbolcumuzu ta??yan ?zel minib?s?n yapt??? kazada a??r yaralanan ?ek futbolcumuz Josef Sural Alanya ?zel Anadolu Hastanesi’nde yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamad?. Ba??m?z sa?olsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

"Анжи" в своем твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника "Аланьяспора" Йозефа Шурала, который погиб в результате аварии."Наши искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и сторонникам Иозефа Шурала, "Аланьяспору" и сборной Чехии. Наши мысли с вами сегодня. Скорейшего выздоровления для всех пострадавших", – говорится в сообщении.