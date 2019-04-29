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Локомотив
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ЦСКА
Арсенал Тула
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Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Арсенал Тула 26 39
6 Спартак 25 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала

"Анжи" в своем твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника "Аланьяспора" Йозефа Шурала, который погиб в результате аварии.

"Наши искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и сторонникам Иозефа Шурала, "Аланьяспору" и сборной Чехии. Наши мысли с вами сегодня. Скорейшего выздоровления для всех пострадавших", – говорится в сообщении.

Теги: Анжи
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