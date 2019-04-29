Россия РПЛ 2018/19
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"Анжи" соболезнует в связи с гибелью Шурала
"Анжи" в своем твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника "Аланьяспора" Йозефа Шурала, который погиб в результате аварии.
"Наши искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и сторонникам Иозефа Шурала, "Аланьяспору" и сборной Чехии. Наши мысли с вами сегодня. Скорейшего выздоровления для всех пострадавших", – говорится в сообщении.
"Наши искренние соболезнования всем родственникам, друзьям и сторонникам Иозефа Шурала, "Аланьяспору" и сборной Чехии. Наши мысли с вами сегодня. Скорейшего выздоровления для всех пострадавших", – говорится в сообщении.
Kayseri deplasman? d?n??? 7 futbolcumuzu ta??yan ?zel minib?s?n yapt??? kazada a??r yaralanan ?ek futbolcumuz Josef Sural Alanya ?zel Anadolu Hastanesi’nde yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamad?. Ba??m?z sa?olsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019
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