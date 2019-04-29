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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сергей Хусаинов: Уремович завалил Зе Луиша, это на 500% пенальти в ворота "Рубина"

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с фолом защитника "Рубина" Филипа Уремовича на нападающем "Спартака" Зе Луише в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Уремович фолил на Зе Луише, он руками его завалил. Защитник использует руки и валит нападающего назад, так что это пенальти на 500 процентов, можно было ещё и жёлтую карточку показать. Такими действиями арбитр вредит сам себе – в следующей похожей ситуации он также мог назначить пенальти, а такие моменты всегда будут. Так вмешиваться в ход игры нехорошо по отношению к футболу", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Зе Луиш Рубин Спартак
Вчера, 23:21
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#2  sraptakpain  Кукуево (Вчера, 23:22)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Шинник»
ну в хусаинове никто не сомневался.старая гвардия
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Вчера, 23:22)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
иди спи уже, клоун


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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