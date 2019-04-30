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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Власти Дагестана отказались дать "Анжи" 650 млн рублей

Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов рассказал, что регион не поможет помочь "Анжи" с финансированием.

"В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем "Анжи" — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены. Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. У нас до сих пор, к сожалению, остается ряд школ с трехсменным обучением, и мы должны срочно решать эту насущную проблему. Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь", - цитирует Карибова Sport24.ru.
Теги: Анжи
Сегодня, 18:10
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#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:57)
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  •  (1)
online

Цитата: sumzzz
Я не верю своим глазам. Впервые глава региона принимает решение не в пользу распила. Видимо в Дагестане жабопад уже вторую неделю продолжается.

Да и сумма-то. На уровне главы муниципалитета в средней полосе России.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (0)

Все равно хватит только на один круг. Если хватит конечно.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  sumzzz  Калининград (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Я не верю своим глазам. Впервые глава региона принимает решение не в пользу распила. Видимо в Дагестане жабопад уже вторую неделю продолжается.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45)
  • 0
  •  (2)
online

Они просили. 5:0 было. Неужто мы их кинули?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У бибибки просите, всё равно он тупой и не распорядится баблом нормально
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  SergioV  Белгород (Сегодня, 18:27)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я вообще не понимаю, с какой стати областные бюджеты спонсируют футбольные клубы, которые вообще должны быть частными коммерческими проектами. От уровня инвестиционной заинтересованности зависят зарплаты. И если все - от руководителя до игрока дубля - заинтересованы в высоких доходах, то нужно и выкладываться по полной, учиться зарабатывать.
А так получается как в экономике в целом: продали газ, продали нефть, продали лес и все к этой кормушке присосались.
Никто не умеет создавать, никто не умеет продавать, все ждут федеральных денег и денег налогоплательщиков. И никто не хочет ничего делать.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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