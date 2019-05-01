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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Гендиректор "Локомотива" - о будущем Смолова: мы ведем переговоры с другими клубами

Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры по поводу трансфера нападающего Федора Смолова в другой клуб.

"Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим", - цитирует Кикнадзе ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Смолова заинтересована "Фортуна".
Теги: Локомотив Смолов
Сегодня, 14:13
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#3  cska1971  Москва (Сегодня, 14:43)
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online

Федя всё?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 14:39)
  • -1
  •  (1)
online

Пускай кому-нить морду набьёт, вместе с кокошей ему будет веселей.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:31)
  • -1
  •  (1)
online

за счастье Локо будет, если его кто нибудь возьмёт
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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