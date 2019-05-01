Россия РПЛ 2018/19
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Гендиректор "Локомотива" - о будущем Смолова: мы ведем переговоры с другими клубами
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведет переговоры по поводу трансфера нападающего Федора Смолова в другой клуб.
"Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Смолова заинтересована "Фортуна".
"Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в услугах Смолова заинтересована "Фортуна".
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