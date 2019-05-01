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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Ольга Смородская: в "Спартаке" нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская призналась, что ей не нравится работа главного тренера "Спартака" Олега Кононова, а также поделилась мнением о вице-президенте Наиле Измайлове и спортивном директоре Сергее Родионове, которые покинут московский клуб по окончании этого сезона.

"Измайлов сильно вырос и много узнал в «Спартаке», он учился руководить. Но я не знаю, на сколько его даже выросший уровень соответствовал "Спартаку". Такому клубу очень трудно найти вице-президента из-за сложности в схеме управления. С одной стороны, Леонид Арнольдович Федун хочет найти профессионала и полностью ему довериться, но с другой - довериться не удается. Если полностью доверять, сложно спрашивать за результат. К тому же "Спартак" - один из лидеров по количеству болельщиков, поэтому им трудно управлять. Все фанаты знают, кого лучше купить, назначить и как играть.

Что касается Родионова, я не видела, чтобы он проявил себя как селекционер. Это тяжелый труд: не просто купить программу, где указаны все цены и имена. Плюс я считаю, что в "Спартаке" нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден: у Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и других. Но у "Спартака" почерка нет", - цитирует Смородскую "РБ".
Теги: Смородская Локомотив Кононов Спартак
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#3  колокольчик  москва (Сегодня, 19:57)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Мадам, уже песни пропеты! Мне нечего больше сказать!
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:54)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Олькой.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  ale  Вятка (Сегодня, 19:50)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прям никто больше и не видит))) по окончании сезона кононову досвидос и части состава тоже.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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