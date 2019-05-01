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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Ольга Смородская: в "Спартаке" нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская призналась, что ей не нравится работа главного тренера "Спартака" Олега Кононова, а также поделилась мнением о вице-президенте Наиле Измайлове и спортивном директоре Сергее Родионове, которые покинут московский клуб по окончании этого сезона.
"Измайлов сильно вырос и много узнал в «Спартаке», он учился руководить. Но я не знаю, на сколько его даже выросший уровень соответствовал "Спартаку". Такому клубу очень трудно найти вице-президента из-за сложности в схеме управления. С одной стороны, Леонид Арнольдович Федун хочет найти профессионала и полностью ему довериться, но с другой - довериться не удается. Если полностью доверять, сложно спрашивать за результат. К тому же "Спартак" - один из лидеров по количеству болельщиков, поэтому им трудно управлять. Все фанаты знают, кого лучше купить, назначить и как играть.
Что касается Родионова, я не видела, чтобы он проявил себя как селекционер. Это тяжелый труд: не просто купить программу, где указаны все цены и имена. Плюс я считаю, что в "Спартаке" нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден: у Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и других. Но у "Спартака" почерка нет", - цитирует Смородскую "РБ".
"Измайлов сильно вырос и много узнал в «Спартаке», он учился руководить. Но я не знаю, на сколько его даже выросший уровень соответствовал "Спартаку". Такому клубу очень трудно найти вице-президента из-за сложности в схеме управления. С одной стороны, Леонид Арнольдович Федун хочет найти профессионала и полностью ему довериться, но с другой - довериться не удается. Если полностью доверять, сложно спрашивать за результат. К тому же "Спартак" - один из лидеров по количеству болельщиков, поэтому им трудно управлять. Все фанаты знают, кого лучше купить, назначить и как играть.
Что касается Родионова, я не видела, чтобы он проявил себя как селекционер. Это тяжелый труд: не просто купить программу, где указаны все цены и имена. Плюс я считаю, что в "Спартаке" нет тренера. Мне не нравится, как работает Кононов. Тренерский почерк обычно виден: у Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и других. Но у "Спартака" почерка нет", - цитирует Смородскую "РБ".
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