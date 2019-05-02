ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы

Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.Чемпионат России (средний возраст – 27,87) – один из самых возрастных на континенте. "Старше" РПЛ только турниры в Турции (29,00) и Кипре (28,42).Самая "старая" команда РПЛ – "Енисей" (29,39) занимает 20-е место в общем рейтинге.Средний возраст команд премьер-лигиЕнисей – 29,39Крылья Советов – 29,09Локомотив – 29,06Оренбург – 29,05Урал – 28,84Динамо – 28,47Зенит – 28,46Ростов – 28,30Уфа – 27,57Анжи – 27,52Ахмат – 27,41Арсенал – 27,31Краснодар – 27,27Рубин – 26,99Спартак – 26,62ЦСКА – 24,54