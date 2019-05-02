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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы

Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.

Чемпионат России (средний возраст – 27,87) – один из самых возрастных на континенте. "Старше" РПЛ только турниры в Турции (29,00) и Кипре (28,42).

Самая "старая" команда РПЛ – "Енисей" (29,39) занимает 20-е место в общем рейтинге.

Средний возраст команд премьер-лиги
Енисей – 29,39
Крылья Советов – 29,09
Локомотив – 29,06
Оренбург – 29,05
Урал – 28,84
Динамо – 28,47
Зенит – 28,46
Ростов – 28,30
Уфа – 27,57
Анжи – 27,52
Ахмат – 27,41
Арсенал – 27,31
Краснодар – 27,27
Рубин – 26,99
Спартак – 26,62
ЦСКА – 24,54

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Спартак
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