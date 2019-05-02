Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы
Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.
Чемпионат России (средний возраст – 27,87) – один из самых возрастных на континенте. "Старше" РПЛ только турниры в Турции (29,00) и Кипре (28,42).
Самая "старая" команда РПЛ – "Енисей" (29,39) занимает 20-е место в общем рейтинге.
Средний возраст команд премьер-лиги
Енисей – 29,39
Крылья Советов – 29,09
Локомотив – 29,06
Оренбург – 29,05
Урал – 28,84
Динамо – 28,47
Зенит – 28,46
Ростов – 28,30
Уфа – 27,57
Анжи – 27,52
Ахмат – 27,41
Арсенал – 27,31
Краснодар – 27,27
Рубин – 26,99
Спартак – 26,62
ЦСКА – 24,54
"Спорт-Экспресс"
Чемпионат России (средний возраст – 27,87) – один из самых возрастных на континенте. "Старше" РПЛ только турниры в Турции (29,00) и Кипре (28,42).
Самая "старая" команда РПЛ – "Енисей" (29,39) занимает 20-е место в общем рейтинге.
Средний возраст команд премьер-лиги
Енисей – 29,39
Крылья Советов – 29,09
Локомотив – 29,06
Оренбург – 29,05
Урал – 28,84
Динамо – 28,47
Зенит – 28,46
Ростов – 28,30
Уфа – 27,57
Анжи – 27,52
Ахмат – 27,41
Арсенал – 27,31
Краснодар – 27,27
Рубин – 26,99
Спартак – 26,62
ЦСКА – 24,54
"Спорт-Экспресс"
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