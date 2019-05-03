Бранислав Иванович: хочу остаться в "Зените"

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (2)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (8)
Вчера, 21:27
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Вчера, 21:08
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
"Арсенал" - "Валенсия": стартовые составы
Вчера, 21:07
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Петр Чех записал песню с барабанщиком Queen
Вчера, 20:44
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
"Айнтрахт" и "Челси" назвали стартовые составы
Вчера, 20:27
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба
Вчера, 20:03
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Юрий Семин: я не знаю, покинет ли Фернандеш "Локомотив" (5)
Вчера, 19:40
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
УЕФА опубликовал символическую сборную недели (1)
Вчера, 19:29
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален (6)
Вчера, 19:19
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
ЦСКА – самая молодая команда чемпионата России, РПЛ – в топ-3 возрастных лиг Европы (3)
Вчера, 19:07
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
"Спартак" провел "интенсивное занятие" перед матчем с "Уралом" (8)
Вчера, 18:46
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Вчера, 18:34
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером
Вчера, 18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Вчера, 17:56
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Вчера, 16:59
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
СМИ: Кейта выбыл до конца сезона
Бранислав Иванович: хочу остаться в "Зените"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что хочет продолжить выступления за петербургский клуб.
"Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в "Зените". И конечно я хочу остаться", — цитирует Ивановича Sport24.
"Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в "Зените". И конечно я хочу остаться", — цитирует Ивановича Sport24.
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