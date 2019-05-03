Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Товарищеское дерби и битва за стыки. Превью 27-го тура
ЦСКА играет против крайне неудобного «Динамо», которое кошмарит «армейцев» уже почти десять лет, «Спартак» попытается отомстить «Уралу» за Кубок и не вылететь из зоны Лиги Европы, а «Уфа» и «Крылья» узнают, кто из них больше достоин стыковых матчей.
Столкновение главных неудачников сезона. Если команда Аленичева проиграет в Махачкале, шансов спастись у неё уже не будет. Идущей в спасительной зоне стыков «Уфе» Красноярск в своё время уступил: и теперь из-за личных встреч никак не может навязать башкирской команде соперничество при равенстве очков.
Удивительно, но последние туры более состоятельно выглядит именно «Енисей», победивший «Оренбург» и чуть было не отстоявший ничью с «Локо». Команда Адиева наоборот, расклеилась, хотя на прошлой неделе сумела не проиграть «Ростову». Так или иначе шансы «Енисея» сохранить прописку остаются больше математические. А вот «Анжи» с их долгами, похоже, уже ничего не спасёт – на неделе власти Дагестана отказались помогать своему клубу. Им не до сохранения места в элитном дивизионе, лишь бы сохранить профессиональный статус.
Команда Федотова на финише слегка закачалась и начала терять очки там, где это было не обязательно. Например, против того же «Енисея». Матч с «Рубином» из той же оперы. По всем параметрам – состав, форма, мотивация - «Оренбург» должен проходить Казань и продолжать борьбу за место в Лиге Европы. Но «Рубин» умеет вставлять палки колёса – вспомните только упорное нежелание казанцев проигрывать на прошлой неделе, когда «Спартаку» так и не позволили взять три очка.
Кононов продолжает свои мытарства в «Спартаке». Ему предстоит вернуться в Екатеринбург, куда он уже заглядывал этой весной. В начале марта «красно-белые» играли против «Урала» на Кубок и вылетели, не сумев выполнить одну из задач на этот сезон.
После фиаско с «Рубином» надо срочно побеждать: и пусть уже недоступна Лига Чемпионов, «Спартаку» нужно хоть как-то сгладить ненависть болельщиков (да и вообще, так можно и место в Лигу Европы потерять!). В плюс москвичам пойдёт то, что команда Парфёнова совсем не так мощно выступает в чемпионате (правда, именно «Спартак» Парфёнов кошмарит ежегодно, причем против других топов у него так не получается), как она это делает в Кубке. Ну и, главное, не выпускать в Екатеринбурге Глушакова – на Урале он странно магнитит мячи и от него они летят в собственные ворота.
Игра не самых мотивированных команд. «Зенит» все вопросы уже решил и ждёт, пока приплывёт в руки чемпионство: можно, конечно, приблизить этот момент, но нет уверенности, что питерцы будут рваться изо всех сил. Впрочем, Дзюбу остановить уже нельзя – последние туры он сметает одну команду за другой.
«Ахмат», как и последние лет десять, удобно расположился в центре таблицы, где его не беспокоят ни возможность попадания в еврокубки, ни тревожные стыки, так что игроки Грозного бьются только за свою честь.
«Железнодорожники» уютно чувствуют себя на второй строчке, гарантирующей прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, но в теории «Локо» может оттуда и свалиться – за четыре тура до конца ЦСКА идёт в пяти очках, а «Краснодар» и того ближе. Последнее серьёзное испытание в этом сезоне для пока ещё действующего чемпиона – «Арсенал».
Если пройти его, уже наверняка не будет никаких поводов нервничать. Но пройти будет непросто – Тула претендует на Лигу Европы и разваливает наших топов на своём поле. В этом сезоне командой Черевченко были биты и «Зенит», и ЦСКА (правда, играли в Грозном), и «Спартак». Получится завалить и «Локо», у которого на данный момент серия в десять матчей без поражений?
Битва стыковых конкурентов. У планомерно тонувшей в течение всего сезона «Уфы» в лице Евсеева появилась надежда выпрыгнуть на спасительное 12-е место, но для этого надо топить Самару, которая тоже не хочет заканчивать сезон матчами с условным «Нижним Новгородом». И те, и другие вряд ли провалятся в зону прямого вылета (всё-таки «Енисей» и «Анжи» слишком низко), но проигравший наверняка останется играть с командами из ФНЛ.
Одни борются в надежде навязать борьбу «Краснодару» и попасть уж хотя бы в квалификацию Лиги Чемпионов, другие не хотят в стыки, которые иногда выходят очень боком командам премьер-лиги. Мотивация в дерби – хоть оно и дружеское – будет запредельной.
«Динамо» традиционно неудобный соперник для ЦСКА. В прошлом сезоне «армейцы» проиграли дома и сыграли вничью в гостях, минувшей осенью тоже не забили на арене «Химки». Дважды за сезон ЦСКА побеждал только в 2015/2016, когда «бело-голубые» ушли на вылет. А до этого ЦСКА не побеждал с 2009 года! Если брать десятые годы, у ЦСКА против их московских друзей – всего 2 победы при 6 ничьих и 7 поражениях.
Есть ли вообще команда, против которой «армейцы» играют хуже?
Не сделает сильнее «армейцев» и отсутствие Влашича, который одновременно схлопотал в прошлом туре удаление и травму.
Команда Карпина сбавила обороты на финише и выбыла из гонки за место в Лиге Европы. Де-юре у дончан остаются шансы, но они пропустили вперёд главных конкурентов – «Арсенал» и «Оренбург». Каким-то образом опередить их за последние четыре тура будет совсем сложно.
В этом сезоне команды мощно зарубились в Кубке. В краснодарском матче забил гол Дмитрий Скопинцев – один из тех, кто был очень важен для Карпина. Теперь он играет важную роль в команде Мусаева и почти наверняка окажется в старте против бывшей команды.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Анжи» - «Енисей»
Пятница, 14:00. Матч Премьер
Пятница, 14:00. Матч Премьер
Столкновение главных неудачников сезона. Если команда Аленичева проиграет в Махачкале, шансов спастись у неё уже не будет. Идущей в спасительной зоне стыков «Уфе» Красноярск в своё время уступил: и теперь из-за личных встреч никак не может навязать башкирской команде соперничество при равенстве очков.
Удивительно, но последние туры более состоятельно выглядит именно «Енисей», победивший «Оренбург» и чуть было не отстоявший ничью с «Локо». Команда Адиева наоборот, расклеилась, хотя на прошлой неделе сумела не проиграть «Ростову». Так или иначе шансы «Енисея» сохранить прописку остаются больше математические. А вот «Анжи» с их долгами, похоже, уже ничего не спасёт – на неделе власти Дагестана отказались помогать своему клубу. Им не до сохранения места в элитном дивизионе, лишь бы сохранить профессиональный статус.
«Рубин» - «Оренбург»
Пятница, 16:30. Матч ТВ
Пятница, 16:30. Матч ТВ
Команда Федотова на финише слегка закачалась и начала терять очки там, где это было не обязательно. Например, против того же «Енисея». Матч с «Рубином» из той же оперы. По всем параметрам – состав, форма, мотивация - «Оренбург» должен проходить Казань и продолжать борьбу за место в Лиге Европы. Но «Рубин» умеет вставлять палки колёса – вспомните только упорное нежелание казанцев проигрывать на прошлой неделе, когда «Спартаку» так и не позволили взять три очка.
«Урал» - «Спартак»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Кононов продолжает свои мытарства в «Спартаке». Ему предстоит вернуться в Екатеринбург, куда он уже заглядывал этой весной. В начале марта «красно-белые» играли против «Урала» на Кубок и вылетели, не сумев выполнить одну из задач на этот сезон.
После фиаско с «Рубином» надо срочно побеждать: и пусть уже недоступна Лига Чемпионов, «Спартаку» нужно хоть как-то сгладить ненависть болельщиков (да и вообще, так можно и место в Лигу Европы потерять!). В плюс москвичам пойдёт то, что команда Парфёнова совсем не так мощно выступает в чемпионате (правда, именно «Спартак» Парфёнов кошмарит ежегодно, причем против других топов у него так не получается), как она это делает в Кубке. Ну и, главное, не выпускать в Екатеринбурге Глушакова – на Урале он странно магнитит мячи и от него они летят в собственные ворота.
«Ахмат» - «Зенит»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Игра не самых мотивированных команд. «Зенит» все вопросы уже решил и ждёт, пока приплывёт в руки чемпионство: можно, конечно, приблизить этот момент, но нет уверенности, что питерцы будут рваться изо всех сил. Впрочем, Дзюбу остановить уже нельзя – последние туры он сметает одну команду за другой.
«Ахмат», как и последние лет десять, удобно расположился в центре таблицы, где его не беспокоят ни возможность попадания в еврокубки, ни тревожные стыки, так что игроки Грозного бьются только за свою честь.
«Арсенал» - «Локомотив»
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
«Железнодорожники» уютно чувствуют себя на второй строчке, гарантирующей прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, но в теории «Локо» может оттуда и свалиться – за четыре тура до конца ЦСКА идёт в пяти очках, а «Краснодар» и того ближе. Последнее серьёзное испытание в этом сезоне для пока ещё действующего чемпиона – «Арсенал».
Если пройти его, уже наверняка не будет никаких поводов нервничать. Но пройти будет непросто – Тула претендует на Лигу Европы и разваливает наших топов на своём поле. В этом сезоне командой Черевченко были биты и «Зенит», и ЦСКА (правда, играли в Грозном), и «Спартак». Получится завалить и «Локо», у которого на данный момент серия в десять матчей без поражений?
«Крылья Советов» - «Уфа»
Воскресенье, 14:00. Матч ТВ
Воскресенье, 14:00. Матч ТВ
Битва стыковых конкурентов. У планомерно тонувшей в течение всего сезона «Уфы» в лице Евсеева появилась надежда выпрыгнуть на спасительное 12-е место, но для этого надо топить Самару, которая тоже не хочет заканчивать сезон матчами с условным «Нижним Новгородом». И те, и другие вряд ли провалятся в зону прямого вылета (всё-таки «Енисей» и «Анжи» слишком низко), но проигравший наверняка останется играть с командами из ФНЛ.
ЦСКА – «Динамо»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Одни борются в надежде навязать борьбу «Краснодару» и попасть уж хотя бы в квалификацию Лиги Чемпионов, другие не хотят в стыки, которые иногда выходят очень боком командам премьер-лиги. Мотивация в дерби – хоть оно и дружеское – будет запредельной.
«Динамо» традиционно неудобный соперник для ЦСКА. В прошлом сезоне «армейцы» проиграли дома и сыграли вничью в гостях, минувшей осенью тоже не забили на арене «Химки». Дважды за сезон ЦСКА побеждал только в 2015/2016, когда «бело-голубые» ушли на вылет. А до этого ЦСКА не побеждал с 2009 года! Если брать десятые годы, у ЦСКА против их московских друзей – всего 2 победы при 6 ничьих и 7 поражениях.
Есть ли вообще команда, против которой «армейцы» играют хуже?
Не сделает сильнее «армейцев» и отсутствие Влашича, который одновременно схлопотал в прошлом туре удаление и травму.
«Ростов» - «Краснодар»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Команда Карпина сбавила обороты на финише и выбыла из гонки за место в Лиге Европы. Де-юре у дончан остаются шансы, но они пропустили вперёд главных конкурентов – «Арсенал» и «Оренбург». Каким-то образом опередить их за последние четыре тура будет совсем сложно.
В этом сезоне команды мощно зарубились в Кубке. В краснодарском матче забил гол Дмитрий Скопинцев – один из тех, кто был очень важен для Карпина. Теперь он играет важную роль в команде Мусаева и почти наверняка окажется в старте против бывшей команды.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.