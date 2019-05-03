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# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Товарищеское дерби и битва за стыки. Превью 27-го тура

ЦСКА играет против крайне неудобного «Динамо», которое кошмарит «армейцев» уже почти десять лет, «Спартак» попытается отомстить «Уралу» за Кубок и не вылететь из зоны Лиги Европы, а «Уфа» и «Крылья» узнают, кто из них больше достоин стыковых матчей.

Товарищеское дерби и битва за стыки. Превью 27-го тура


«Анжи» - «Енисей»
Пятница, 14:00. Матч Премьер


Столкновение главных неудачников сезона. Если команда Аленичева проиграет в Махачкале, шансов спастись у неё уже не будет. Идущей в спасительной зоне стыков «Уфе» Красноярск в своё время уступил: и теперь из-за личных встреч никак не может навязать башкирской команде соперничество при равенстве очков.

Удивительно, но последние туры более состоятельно выглядит именно «Енисей», победивший «Оренбург» и чуть было не отстоявший ничью с «Локо». Команда Адиева наоборот, расклеилась, хотя на прошлой неделе сумела не проиграть «Ростову». Так или иначе шансы «Енисея» сохранить прописку остаются больше математические. А вот «Анжи» с их долгами, похоже, уже ничего не спасёт – на неделе власти Дагестана отказались помогать своему клубу. Им не до сохранения места в элитном дивизионе, лишь бы сохранить профессиональный статус.


«Рубин» - «Оренбург»
Пятница, 16:30. Матч ТВ


Команда Федотова на финише слегка закачалась и начала терять очки там, где это было не обязательно. Например, против того же «Енисея». Матч с «Рубином» из той же оперы. По всем параметрам – состав, форма, мотивация - «Оренбург» должен проходить Казань и продолжать борьбу за место в Лиге Европы. Но «Рубин» умеет вставлять палки колёса – вспомните только упорное нежелание казанцев проигрывать на прошлой неделе, когда «Спартаку» так и не позволили взять три очка.


«Урал» - «Спартак»
Суббота, 14:00. Матч Премьер


Кононов продолжает свои мытарства в «Спартаке». Ему предстоит вернуться в Екатеринбург, куда он уже заглядывал этой весной. В начале марта «красно-белые» играли против «Урала» на Кубок и вылетели, не сумев выполнить одну из задач на этот сезон.

После фиаско с «Рубином» надо срочно побеждать: и пусть уже недоступна Лига Чемпионов, «Спартаку» нужно хоть как-то сгладить ненависть болельщиков (да и вообще, так можно и место в Лигу Европы потерять!). В плюс москвичам пойдёт то, что команда Парфёнова совсем не так мощно выступает в чемпионате (правда, именно «Спартак» Парфёнов кошмарит ежегодно, причем против других топов у него так не получается), как она это делает в Кубке. Ну и, главное, не выпускать в Екатеринбурге Глушакова – на Урале он странно магнитит мячи и от него они летят в собственные ворота.


«Ахмат» - «Зенит»
Суббота, 16:30. Матч Премьер


Игра не самых мотивированных команд. «Зенит» все вопросы уже решил и ждёт, пока приплывёт в руки чемпионство: можно, конечно, приблизить этот момент, но нет уверенности, что питерцы будут рваться изо всех сил. Впрочем, Дзюбу остановить уже нельзя – последние туры он сметает одну команду за другой.

«Ахмат», как и последние лет десять, удобно расположился в центре таблицы, где его не беспокоят ни возможность попадания в еврокубки, ни тревожные стыки, так что игроки Грозного бьются только за свою честь.


«Арсенал» - «Локомотив»
Суббота, 19:00. Матч Премьер


«Железнодорожники» уютно чувствуют себя на второй строчке, гарантирующей прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов, но в теории «Локо» может оттуда и свалиться – за четыре тура до конца ЦСКА идёт в пяти очках, а «Краснодар» и того ближе. Последнее серьёзное испытание в этом сезоне для пока ещё действующего чемпиона – «Арсенал».

Если пройти его, уже наверняка не будет никаких поводов нервничать. Но пройти будет непросто – Тула претендует на Лигу Европы и разваливает наших топов на своём поле. В этом сезоне командой Черевченко были биты и «Зенит», и ЦСКА (правда, играли в Грозном), и «Спартак». Получится завалить и «Локо», у которого на данный момент серия в десять матчей без поражений?


«Крылья Советов» - «Уфа»
Воскресенье, 14:00. Матч ТВ


Битва стыковых конкурентов. У планомерно тонувшей в течение всего сезона «Уфы» в лице Евсеева появилась надежда выпрыгнуть на спасительное 12-е место, но для этого надо топить Самару, которая тоже не хочет заканчивать сезон матчами с условным «Нижним Новгородом». И те, и другие вряд ли провалятся в зону прямого вылета (всё-таки «Енисей» и «Анжи» слишком низко), но проигравший наверняка останется играть с командами из ФНЛ.


ЦСКА – «Динамо»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Одни борются в надежде навязать борьбу «Краснодару» и попасть уж хотя бы в квалификацию Лиги Чемпионов, другие не хотят в стыки, которые иногда выходят очень боком командам премьер-лиги. Мотивация в дерби – хоть оно и дружеское – будет запредельной.

«Динамо» традиционно неудобный соперник для ЦСКА. В прошлом сезоне «армейцы» проиграли дома и сыграли вничью в гостях, минувшей осенью тоже не забили на арене «Химки». Дважды за сезон ЦСКА побеждал только в 2015/2016, когда «бело-голубые» ушли на вылет. А до этого ЦСКА не побеждал с 2009 года! Если брать десятые годы, у ЦСКА против их московских друзей – всего 2 победы при 6 ничьих и 7 поражениях.

Есть ли вообще команда, против которой «армейцы» играют хуже?

Не сделает сильнее «армейцев» и отсутствие Влашича, который одновременно схлопотал в прошлом туре удаление и травму.


«Ростов» - «Краснодар»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер


Команда Карпина сбавила обороты на финише и выбыла из гонки за место в Лиге Европы. Де-юре у дончан остаются шансы, но они пропустили вперёд главных конкурентов – «Арсенал» и «Оренбург». Каким-то образом опередить их за последние четыре тура будет совсем сложно.

В этом сезоне команды мощно зарубились в Кубке. В краснодарском матче забил гол Дмитрий Скопинцев – один из тех, кто был очень важен для Карпина. Теперь он играет важную роль в команде Мусаева и почти наверняка окажется в старте против бывшей команды.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Динамо Спартак Локомотив Зенит
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