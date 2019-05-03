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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом"

Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". Игроки не полетели с командой в Екатеринбург.

Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу.
Теги: Адриано Боккетти Спартак Урал
Сегодня, 22:00
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#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:56)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Урал это дно его и вторым составом обыграем!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  madhate  Вальхалла (Сегодня, 22:50)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
главное глушак в основе чтобы был


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такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:41)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Позориться не хотят...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  колокольчик  москва (Сегодня, 22:08)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
лучше бы написали бы кто поехал...
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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