Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом"

Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". Игроки не полетели с командой в Екатеринбург.Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу.