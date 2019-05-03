Россия РПЛ 2018/19
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18:05
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
Президент "Урала": наши судьи свистят без умолку! Не дают играть, возникают постоянные паузы (1)
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Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Адвокат Глушакова: Дарья угрожала увезти детей в Дубай с сожителем, она заранее знала о запрете (4)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом"
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". Игроки не полетели с командой в Екатеринбург.
Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу.
Матч "Урал" – "Спартак" состоится в субботу.
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