Массимо Каррера отреагировал на поддержку фанатов "Спартака" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прямо сейчас. pic.twitter.com/UNSEB9ncUx — Арсений Петров (@Arseny_Petrov) May 3, 2019

Фанаты "Спартака", приехавшие в Екатеринбург поддержать команду в выездном матче 27-го тура чемпионата России с "Уралом", скандировали кричалку, посвященную предыдущему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере – "А tutti! Avanti! Massimo Carrera!".Данное выражение переводится как "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!".Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку. Итальянский специалист не смог остаться в стороне и ответил поклонникам."Спасибо за вашу любовь", — написал он в комментариях под видео в инстаграме.