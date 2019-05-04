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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
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16 Енисей 27 19
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Массимо Каррера отреагировал на поддержку фанатов "Спартака" в Екатеринбурге

Фанаты "Спартака", приехавшие в Екатеринбург поддержать команду в выездном матче 27-го тура чемпионата России с "Уралом", скандировали кричалку, посвященную предыдущему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере – "А tutti! Avanti! Massimo Carrera!".

Данное выражение переводится как "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!".



Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку. Итальянский специалист не смог остаться в стороне и ответил поклонникам.

"Спасибо за вашу любовь", — написал он в комментариях под видео в инстаграме.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:23
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(7)
#4  ujhsysx  Москва (Сегодня, 12:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Горстка недоумков, никак не забудут этого итальяшку и то что ему посчастливилось стать с командой чемпионами, просто в этот сезон у команды всё получалось, все были здоровы и было где-то чуточку везения и теперь что, будут вспоминать его до самой смерти, а что же делать нам, людям, которые видели вживую игру команды под руководством Бескова, а потом Романцева, когда команда практически постоянно становилась чемпионами страны в каждом сезоне, надо постоянно орать вперёд Романцев, вперёд Спартак? А было-бы интересно посмотреть, что было-бы дальше, если бы Карреру не уволили, а результата нет(а при его управлении его бы и не было)чтобы тогда орали эти так называемые болельщики, что, он наш тренер, он привёл команду к чемпионству и даже если команда под его руководством скатилась бы до зоны вылета, то всё равно мы его любим и никому в обиду не дадим, ещё до кучи, надо каждому повесить у себя в комнате икону с его портретом и молиться на неё каждый день.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#3  RenarTickle  Москва (Сегодня, 11:03)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А выкрикивание фашистской фразы разве не есть статья?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 10:57)
  • -4
  •  (10)

Цитата: Realist2000
А что же не ответить - предложений о работе столько,что только и остается как за плакатами "болельщиков" из России смотреть.Или в Италии по всем каналам эти "новости" транслируют?

А причем тут предложения о работе?И нуждается ли он сейчас в работе вообще?И причем тут Италия и ее новости?Или главное хоть что нибудь писдануть ? Иногда лучше молчать чем писать идиотские комменты
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 10:30)
  • 0
  •  (14)

А что же не ответить - предложений о работе столько,что только и остается как за плакатами "болельщиков" из России смотреть.Или в Италии по всем каналам эти "новости" транслируют?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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