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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2 декабря обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих введение для организаторов азартных игр в букмекерских конторах обязанности отчислять деньги на развитие спорта, сообщает Парламентская газета.

Кроме того, правительству поручено определить порядок направления организаторами азартных игр целевых отчислений от пари на финансирование развития массового спорта. Кабмин должен также предусмотреть возможность аннулирования лицензии, если букмекеры не осуществляют в полном объеме целевые отчисления от азартных игр.

Помимо этого, планируется запретить букмекерам принимать ставки на исход любых событий, кроме спортивных соревнований и культурно-развлекательных мероприятий.
Сегодня, 15:10
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#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 16:37)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
уже не знает куда ещё наложить налоги


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  xxd   (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Про депутатов бы ему не забыть, чтоб все ворованное туда бы шло. На спортивные школы и стадионы. Хотя о чем это я, мечты, всего лишь мечты.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  tuner   (Сегодня, 15:18)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А азартные игры разве не массовый спорт?
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:13)
  • +2
  •  (8)

так.а как это понимать дословно? а если я не хочу отчислять в государственную казну по развитию спорта? если я хочу помогать спортшколам Спартака, ЦСКА, Краснодара или любой частной? вот уверен, что такое не прокатит. Только в гос казну
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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