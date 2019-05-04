Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2 декабря обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих введение для организаторов азартных игр в букмекерских конторах обязанности отчислять деньги на развитие спорта, сообщает Парламентская газета.
Кроме того, правительству поручено определить порядок направления организаторами азартных игр целевых отчислений от пари на финансирование развития массового спорта. Кабмин должен также предусмотреть возможность аннулирования лицензии, если букмекеры не осуществляют в полном объеме целевые отчисления от азартных игр.
Помимо этого, планируется запретить букмекерам принимать ставки на исход любых событий, кроме спортивных соревнований и культурно-развлекательных мероприятий.
Кроме того, правительству поручено определить порядок направления организаторами азартных игр целевых отчислений от пари на финансирование развития массового спорта. Кабмин должен также предусмотреть возможность аннулирования лицензии, если букмекеры не осуществляют в полном объеме целевые отчисления от азартных игр.
Помимо этого, планируется запретить букмекерам принимать ставки на исход любых событий, кроме спортивных соревнований и культурно-развлекательных мероприятий.
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