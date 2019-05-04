Россия РПЛ 2018/19
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Бомбардир Фернандо и "сухарь" Максименко. Оценки матча "Урал"-"Спартак"
Еще никогда в этом сезоне оборона "Спартака" не играла так уверенно и надежно. "Урал" так и не смог распечатать красно-белых, а сам пропустил блестящий гол от Фернандо.
Ярослав Годзюр - 3,5. Из 9 спартаковских ударов в створ Годзюр сплоховал лишь в одном, который не вытащил бы даже топ-вратарь. Претензии в моменте с голом голкиперу "Урала" предъявлять нельзя: такие мячи - это украшение футбола и случаются крайне редко. В остальных ситуациях Годзюр не боялся спартаковского прессинга, удачно взаимодействуя с партнерами.
Стефан Страндберг - 4,0. Денис Поляков - 3,0. Норвежский защитник "Урала" сделал больше всего отборов в этой встрече - 6. Он успешно переламывал все выходы красно-белых, успевая страховать и Полякова, и Кулакова. Не везло только с первым пасом. 86% точных передач для центрального защитника - так себе цифры, если честно. Поляков в единоборствах замечен не был, довольно пассивно встречал гостей. Так еще и роковой вынос на Фернандо сотворил именно он, став, можно сказать, автором предголевой передачи.
Михаил Меркулов - 3,5. Денис Кулаков - 3,0. Главный cross-creator российского чемпионата Кулаков свое оружие использовал только в первом тайме. После перерыва Денис всухую проиграл фланг Айртону, играя чаще от обороны, а редкие подачи посылая в молоко. Меркулов в защите действовал однозначно полезнее коллеги с противоположной бровки, съев поочередно Мельгарехо и Глушенкова.
Петрюс Бумаль - 2,0. Андрей Егорычев - 3,0. Камерунец не должен был доигрывать матч до конца. Его удар в лицо Фернандо - это не красная карточка? Арбитр не смотрел финал чемпионата мира 2006 года? Ответ "Не хотел сломать игру" - не оправдание, учитывая, что Левников не стал фиксировать фол Эль-Кабира на Ещенко, когда хозяева чуть не забили. Или это тоже "не поломка игры"? Егорычев до перерыва разрезал своими проходами опорную зону "Спартака". Но во втором тайме, оказавшись без поддержки Димитрова, заметно сдал и подсел.
Отман Эль-Кабир - 3,5. Николай Димитров - 3,0. Эрик Бикфалви - 3,5. Эль-Кабир стал основным действующим лицом атаки "Урала" во втором тайме. Во многом из-за того, что после перерыва проснулся Бикфалви, которого сначала надежно закрывал Гулиев. Один - раздавал, второй - завершал, но все свои удары направлял строго по позиции Максименко. А в первом тайме удар Эль-Кабира в упор накрыл Ещенко. Димитров сломался в момент, когда Бикфалви выводил его один на один со спартаковским вратарем. Других опасных эпизодов болгарин не создал.
Павел Погребняк - 2,0. Сверхмотивированный Погребняк попал под невероятно заряженного Джикию. Спартаковский защитник ничего не позволил сопернику, который лишь однажды имел даже не момент, а случайный отскок, ликвидированный Максименко.
Марко Араторе - 2,0. Андрей Панюков - б/о. Владимир Ильин - б/о. Ни одна замена Парфенова не сработала. То ли установки были не те, то ли в такой сложный матч удачно войти может только большой мастер.
Александр Максименко - 4,5. 8 сэйвов, один из которых в копилку лучших в этом сезоне. Максименко против "Урала" сыграл не по годам спокойно, не допустив даже намека на пожар. Когда партнеры своими передачами загоняли вратаря в непростую ситуацию, он из нее выбирался с нулевым риском.
Илья Гапонов - 4,0. Георгий Джикия - 4,0. Илья и против тульского "Арсенала", когда вся команда позорилась, сыграл более-менее достойно. Против "Урала" Гапонов прибавил в уверенности, агрессии и смелости. Как итог - 2 отбора, 2 перехвата и 7 выносов. Даже капитан Джикия такой статистикой похвастаться не может, хотя привычно сыграл безжалостно к атакам соперника. Сегодня центр обороны "Спартака" выглядел единым целым, что является большой редкостью в этом непростом для красно-белых сезоне.
Андрей Ещенко -3,5. Айртон Лукас - 3,5. Когда Эль-Кабир при каждой встрече с Ещенко легко уходил от защитника, казалось, что для ветерана этот матч превратится в полный провал. Да, Андрей - боец, имеет сильный характер, но эти качества не позволяют верно занимать позицию и делать точные передачи. Но именно эти качества внесли большой вклад в результат - Ещенко заблокировал вернейший удар Эль-Кабира в первом тайме, а во втором в одном из эпизодов вырвал мяч у Отмана, растоптав уверенность последнего. Айртон такой цепкостью не выделялся, но его скорость позволяла выходить победителем из большинства ситуаций. А если бы удар бразильца пришелся не в перекладину, а в створ...
Аяз Гулиев - 3,0. Роман Зобнин - 3,5. Опорники "Спартака" отдали много сил в этой встрече и своей мобильностью не позволили "Уралу" атаковать по центру. Гулиев иногда включал какую-то запредельную активность и начинал, как сумасшедший, носиться за мячом. Зобнин до 60-й минуты был самым активным в "Спартаке". Но когда "физика" устремилась к нулю, Рома стал много ошибаться в передачах. Однако некоторые эпизоды все равно вытащил на зубах.
Фернандо - 4,0. Александр Ломовицкий - 2,0. Лоренсо Мельгарехо - 2,0. Фернандо снова получил от Кононова позицию ближе к атаке и снова отметил это забитым голом. Теперь бразилец исполнил настоящую красотищу, которая украсила этот не самый яркий матч. Когда у команды возникали проблемы с началом атак, Фернандо не стеснялся опускаться к защитникам, чтобы самом участвовать в конструировании позиционных выпадов. А вот фланги "Спартака" вели себя довольно скромно. Мельгарехо никак не мог подстроиться под уральский газон, раз за разом не обрабатывая легкие передачи. Ломовицкий выглядел "ручником" многих спартаковских атак, очень сильно затягивая с решением. Выяснилось, что первый тайм Ломовицкий доигрывал с сотрясением мозга после столкновения с Егорычевым.
Зе Луиш - 2,5. Зе в последних играх больше предъявляет судьям и партнерам, чем сочиняет в атаках. Нападающий постоянно не доволен качеством передач в его сторону. А сам порой идет в бессмысленные обыгрыши. Против "Урала" спартаковский столб придумал только 1 удар в створ.
Александр Ташаев - 2,5. Максим Глушенков - 2,5. Михаил Игнатов - б/о. Ташаев после выхода на поле добавил движения на левом фланге "Спартака". И даже момент ему сотворил Джикия, но Александр им не воспользовался. Глушенков в выделенное ему время продемонстрировал заряженность на удар, один раз потревожив Годзюра.
Фото: официальный твиттер "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"УРАЛ"
Ярослав Годзюр - 3,5. Из 9 спартаковских ударов в створ Годзюр сплоховал лишь в одном, который не вытащил бы даже топ-вратарь. Претензии в моменте с голом голкиперу "Урала" предъявлять нельзя: такие мячи - это украшение футбола и случаются крайне редко. В остальных ситуациях Годзюр не боялся спартаковского прессинга, удачно взаимодействуя с партнерами.
Стефан Страндберг - 4,0. Денис Поляков - 3,0. Норвежский защитник "Урала" сделал больше всего отборов в этой встрече - 6. Он успешно переламывал все выходы красно-белых, успевая страховать и Полякова, и Кулакова. Не везло только с первым пасом. 86% точных передач для центрального защитника - так себе цифры, если честно. Поляков в единоборствах замечен не был, довольно пассивно встречал гостей. Так еще и роковой вынос на Фернандо сотворил именно он, став, можно сказать, автором предголевой передачи.
Михаил Меркулов - 3,5. Денис Кулаков - 3,0. Главный cross-creator российского чемпионата Кулаков свое оружие использовал только в первом тайме. После перерыва Денис всухую проиграл фланг Айртону, играя чаще от обороны, а редкие подачи посылая в молоко. Меркулов в защите действовал однозначно полезнее коллеги с противоположной бровки, съев поочередно Мельгарехо и Глушенкова.
Петрюс Бумаль - 2,0. Андрей Егорычев - 3,0. Камерунец не должен был доигрывать матч до конца. Его удар в лицо Фернандо - это не красная карточка? Арбитр не смотрел финал чемпионата мира 2006 года? Ответ "Не хотел сломать игру" - не оправдание, учитывая, что Левников не стал фиксировать фол Эль-Кабира на Ещенко, когда хозяева чуть не забили. Или это тоже "не поломка игры"? Егорычев до перерыва разрезал своими проходами опорную зону "Спартака". Но во втором тайме, оказавшись без поддержки Димитрова, заметно сдал и подсел.
Отман Эль-Кабир - 3,5. Николай Димитров - 3,0. Эрик Бикфалви - 3,5. Эль-Кабир стал основным действующим лицом атаки "Урала" во втором тайме. Во многом из-за того, что после перерыва проснулся Бикфалви, которого сначала надежно закрывал Гулиев. Один - раздавал, второй - завершал, но все свои удары направлял строго по позиции Максименко. А в первом тайме удар Эль-Кабира в упор накрыл Ещенко. Димитров сломался в момент, когда Бикфалви выводил его один на один со спартаковским вратарем. Других опасных эпизодов болгарин не создал.
Павел Погребняк - 2,0. Сверхмотивированный Погребняк попал под невероятно заряженного Джикию. Спартаковский защитник ничего не позволил сопернику, который лишь однажды имел даже не момент, а случайный отскок, ликвидированный Максименко.
Марко Араторе - 2,0. Андрей Панюков - б/о. Владимир Ильин - б/о. Ни одна замена Парфенова не сработала. То ли установки были не те, то ли в такой сложный матч удачно войти может только большой мастер.
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 4,5. 8 сэйвов, один из которых в копилку лучших в этом сезоне. Максименко против "Урала" сыграл не по годам спокойно, не допустив даже намека на пожар. Когда партнеры своими передачами загоняли вратаря в непростую ситуацию, он из нее выбирался с нулевым риском.
Илья Гапонов - 4,0. Георгий Джикия - 4,0. Илья и против тульского "Арсенала", когда вся команда позорилась, сыграл более-менее достойно. Против "Урала" Гапонов прибавил в уверенности, агрессии и смелости. Как итог - 2 отбора, 2 перехвата и 7 выносов. Даже капитан Джикия такой статистикой похвастаться не может, хотя привычно сыграл безжалостно к атакам соперника. Сегодня центр обороны "Спартака" выглядел единым целым, что является большой редкостью в этом непростом для красно-белых сезоне.
Андрей Ещенко -3,5. Айртон Лукас - 3,5. Когда Эль-Кабир при каждой встрече с Ещенко легко уходил от защитника, казалось, что для ветерана этот матч превратится в полный провал. Да, Андрей - боец, имеет сильный характер, но эти качества не позволяют верно занимать позицию и делать точные передачи. Но именно эти качества внесли большой вклад в результат - Ещенко заблокировал вернейший удар Эль-Кабира в первом тайме, а во втором в одном из эпизодов вырвал мяч у Отмана, растоптав уверенность последнего. Айртон такой цепкостью не выделялся, но его скорость позволяла выходить победителем из большинства ситуаций. А если бы удар бразильца пришелся не в перекладину, а в створ...
Аяз Гулиев - 3,0. Роман Зобнин - 3,5. Опорники "Спартака" отдали много сил в этой встрече и своей мобильностью не позволили "Уралу" атаковать по центру. Гулиев иногда включал какую-то запредельную активность и начинал, как сумасшедший, носиться за мячом. Зобнин до 60-й минуты был самым активным в "Спартаке". Но когда "физика" устремилась к нулю, Рома стал много ошибаться в передачах. Однако некоторые эпизоды все равно вытащил на зубах.
Фернандо - 4,0. Александр Ломовицкий - 2,0. Лоренсо Мельгарехо - 2,0. Фернандо снова получил от Кононова позицию ближе к атаке и снова отметил это забитым голом. Теперь бразилец исполнил настоящую красотищу, которая украсила этот не самый яркий матч. Когда у команды возникали проблемы с началом атак, Фернандо не стеснялся опускаться к защитникам, чтобы самом участвовать в конструировании позиционных выпадов. А вот фланги "Спартака" вели себя довольно скромно. Мельгарехо никак не мог подстроиться под уральский газон, раз за разом не обрабатывая легкие передачи. Ломовицкий выглядел "ручником" многих спартаковских атак, очень сильно затягивая с решением. Выяснилось, что первый тайм Ломовицкий доигрывал с сотрясением мозга после столкновения с Егорычевым.
Зе Луиш - 2,5. Зе в последних играх больше предъявляет судьям и партнерам, чем сочиняет в атаках. Нападающий постоянно не доволен качеством передач в его сторону. А сам порой идет в бессмысленные обыгрыши. Против "Урала" спартаковский столб придумал только 1 удар в створ.
Александр Ташаев - 2,5. Максим Глушенков - 2,5. Михаил Игнатов - б/о. Ташаев после выхода на поле добавил движения на левом фланге "Спартака". И даже момент ему сотворил Джикия, но Александр им не воспользовался. Глушенков в выделенное ему время продемонстрировал заряженность на удар, один раз потревожив Годзюра.
Фото: официальный твиттер "Спартака"
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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