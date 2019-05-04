Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть

Полузащитник "Спартака" Фернандо пообщался со СМИ после победы над "Уралом" (1:0) в Екатеринбурге в матче 27-го тура РПЛ.Бразилец стал автором единственного гола."В Екатеринбурге всегда сложно играть. "Урал" - хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.— Конечно! Мы постараемся сделать все, чтобы туда попасть.— Безусловно. И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем.