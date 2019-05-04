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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Фернандо: Лига Европы нужна "Спартаку". Постараемся сделать все, чтобы туда попасть

Полузащитник "Спартака" Фернандо пообщался со СМИ после победы над "Уралом" (1:0) в Екатеринбурге в матче 27-го тура РПЛ.

Бразилец стал автором единственного гола.

"В Екатеринбурге всегда сложно играть. "Урал" - хорошая команда, которая хорошо обороняется. У нас осталось три игры, в которых нужно побеждать и попадать в Лигу Европы.

— Этот турнир нужен "Спартаку"?

— Конечно! Мы постараемся сделать все, чтобы туда попасть.

— Вокруг команды сейчас нервная атмосфера, игроки это чувствуют?

— Безусловно. И болельщики и игроки всегда хотят победить. Понятно, что в этом сезоне у нас получилось не совсем хорошо, но нужно работать, чтобы вместе расти и побеждать в будущем.

Sport24.ru
Теги: Фернандо Спартак Урал
Сегодня, 18:10
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#1  anonymous   (Сегодня, 18:48)
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зачем Спартаку Лига Европы? весь давно же все местные мясные говорят, что им не нужна говночашка?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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