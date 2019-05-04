Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Россия проиграла Исландии на юниорском Евро

Сборная России уступила Исландии в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет.

Чемпионат Европы (U-17)

Группа C

Исландия - Россия - 3:2

Голы: Савинов, 18 - в свои ворота (1:0). Гисласон, 28 (2:0). Гвюдмундссон, 32 - с пенальти (3:0). Голятов, 64 (3:1). Голятов, 79 (3:2).

Исландия: Хельгасон, Доркелссон, О.Стефанссон, Гисласон, Гудьонсен, Йоханнессон, Йоханнссон (Б.Стефанссон, 80), Балдурссон (Харальдссон, 80), Кьяртанссон, Валгерссон, Эллертссон (Джурич, 52).

Россия: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин, Денисов, Савинов (Аванесян, 63), Щетинин (Шамкин, 46), Губжоков (Муталиев, 70), Кратков (Мельников, 46), Воробьев, Шаповалов (Голятов, 62).
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 18:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Негров натурализуем. Не своих же растить.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 19:16)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: anonymous
в этой стране берут не за деньги в спортшколу, а за талант

или хотя бы просто берут, а не как у нас отсеивают. как того же Жиркова и Головина забраковали же в Спартаке. таких случаев много.
того же Канте не брали никуда, но там есть из кого выбирать хотя бы
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 18:47)
  • +1
  •  (1)

3-0 летели, хорошо, хоть не разгром

Цитата: pisto
Страна с населением меньше деревни Гадюкино унижает на всех уровнях. Зато у нас подрастают очередные никчемные миллионеры

в этой стране берут не за деньги в спортшколу, а за талант
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  pisto   (Сегодня, 18:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Страна с населением меньше деревни Гадюкино унижает на всех уровнях. Зато у нас подрастают очередные никчемные миллионеры
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама