Россия РПЛ 2018/19
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18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Россия проиграла Исландии на юниорском Евро
Сборная России уступила Исландии в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет.
Чемпионат Европы (U-17)
Группа C
Исландия - Россия - 3:2
Голы: Савинов, 18 - в свои ворота (1:0). Гисласон, 28 (2:0). Гвюдмундссон, 32 - с пенальти (3:0). Голятов, 64 (3:1). Голятов, 79 (3:2).
Исландия: Хельгасон, Доркелссон, О.Стефанссон, Гисласон, Гудьонсен, Йоханнессон, Йоханнссон (Б.Стефанссон, 80), Балдурссон (Харальдссон, 80), Кьяртанссон, Валгерссон, Эллертссон (Джурич, 52).
Россия: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин, Денисов, Савинов (Аванесян, 63), Щетинин (Шамкин, 46), Губжоков (Муталиев, 70), Кратков (Мельников, 46), Воробьев, Шаповалов (Голятов, 62).
Чемпионат Европы (U-17)
Группа C
Исландия - Россия - 3:2
Голы: Савинов, 18 - в свои ворота (1:0). Гисласон, 28 (2:0). Гвюдмундссон, 32 - с пенальти (3:0). Голятов, 64 (3:1). Голятов, 79 (3:2).
Исландия: Хельгасон, Доркелссон, О.Стефанссон, Гисласон, Гудьонсен, Йоханнессон, Йоханнссон (Б.Стефанссон, 80), Балдурссон (Харальдссон, 80), Кьяртанссон, Валгерссон, Эллертссон (Джурич, 52).
Россия: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин, Денисов, Савинов (Аванесян, 63), Щетинин (Шамкин, 46), Губжоков (Муталиев, 70), Кратков (Мельников, 46), Воробьев, Шаповалов (Голятов, 62).
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