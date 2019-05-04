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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что пока не знает, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне, но хотел бы решать самые высокие. При этом функционер выступает за увеличение команд в РПЛ.

"Не знаем о задачах и финансировании в следующем сезоне пока. У нас есть совет директоров — они будут решать и ставить задачи. Какие поставят, такие и будем стараться решать. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы решали самые высокие задачи. Плох тот солдат, что не надеется стать генералом. Но для этого надо много изменить в нашем футболе.

Во-первых, изменить судейскую систему. Арбитры не должны свистеть по каждому поводу, а игроки многих команд валяться по полчаса на поле. Это убивает наш футбол. Сегодня такого не было, но я в общем. Надо давать играть, бороться. Тогда будет иначе. И расширять РПЛ надо. На такую большую страну у нас всего 16 команд.

У нас мало игр, и мы мало играем. Но когда над командами из нижней части висит топор, что они могут вылететь… Конечно, они играют в закрытый футбол и стоят сзади, чтобы не пропустить! Надо играть в красивый футбол. Почему столько людей ходит на "Барселону"? Потому что они играют красиво! Понятно, там играют лучшие футболисты в мире. Но наши игроки тренируются так же. Значит, нужно больше работать и больше играть, тогда и наш футбол станет качественнее, совершим скачок вперед. А так, получается, у нас 30 игр и Кубок. Команды из верхней части таблицы, даст бог, матчей 40 проведут. Тем временем в АПЛ играют по 50, и всего у них хватает. Да, в январе–феврале мы так играть не сможем, но все равно играем же. И в декабре, и в феврале. У нас технологии, которые позволят содержать поля в такую погоду. Единственное, конечно, болельщикам некомфортно.

Если будем много играть, то и воспитанники будут расти. Свои ребята, которые будут результат приносить и в сборную попадать. Мы сейчас даем тому же Михаилу Меркулову играть, и он растет с каждой игрой. Другие ребята сидят. Может, мы бы их и выпустили, если бы был задел. Но мы боремся за то, чтобы не попасть в стыки и решить задачу.

Почему-то у нас хотят каждый матч "Зенит" - ЦСКА или "Зенит" - "Спартак", а про остальных забывают. Так быть не должно. Надо играть со всеми", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 19:28
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(1)
#5  Xx33  Москва (Сегодня, 19:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, что то мало проходных матчей в последнее время стало! Да и игрокам - дармледам некуда пристроиться.
Привыкли чужими деньгами распоряжаться!
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#4  Manchester United   (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
логика Урала понятна,больше команд,больше игр и больше договорняков...
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#3  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 19:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
даже не смог дочитать до конца, извинте.
Он что - пьяный на кухне говорил? Даже при нынешнем финансировании, когда куча команд питаются из областных государственных бюджетов, почти каждый год появляются банкроты. Какие на *ер больше 16 команд?!
какое сравнение игроков урала и барсы?!
у этого чувака что, в ки-пи-ай главный показатель упоминание в сми?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо чтобы расширить турнирное болото, из которого можно комфортно торговать очками " с теми, кому они нужнее".
Премьер Лигу нужно сокращать до 12 команд и чемпионат проводить в четыре круга.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Он издевается?
Где у нас 16 команд???


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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