Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Урала": нужно расширять РПЛ. На такую большую страну у нас всего 16 команд
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что пока не знает, какие задачи будут стоять перед командой в следующем сезоне, но хотел бы решать самые высокие. При этом функционер выступает за увеличение команд в РПЛ.
"Не знаем о задачах и финансировании в следующем сезоне пока. У нас есть совет директоров — они будут решать и ставить задачи. Какие поставят, такие и будем стараться решать. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы решали самые высокие задачи. Плох тот солдат, что не надеется стать генералом. Но для этого надо много изменить в нашем футболе.
Во-первых, изменить судейскую систему. Арбитры не должны свистеть по каждому поводу, а игроки многих команд валяться по полчаса на поле. Это убивает наш футбол. Сегодня такого не было, но я в общем. Надо давать играть, бороться. Тогда будет иначе. И расширять РПЛ надо. На такую большую страну у нас всего 16 команд.
У нас мало игр, и мы мало играем. Но когда над командами из нижней части висит топор, что они могут вылететь… Конечно, они играют в закрытый футбол и стоят сзади, чтобы не пропустить! Надо играть в красивый футбол. Почему столько людей ходит на "Барселону"? Потому что они играют красиво! Понятно, там играют лучшие футболисты в мире. Но наши игроки тренируются так же. Значит, нужно больше работать и больше играть, тогда и наш футбол станет качественнее, совершим скачок вперед. А так, получается, у нас 30 игр и Кубок. Команды из верхней части таблицы, даст бог, матчей 40 проведут. Тем временем в АПЛ играют по 50, и всего у них хватает. Да, в январе–феврале мы так играть не сможем, но все равно играем же. И в декабре, и в феврале. У нас технологии, которые позволят содержать поля в такую погоду. Единственное, конечно, болельщикам некомфортно.
Если будем много играть, то и воспитанники будут расти. Свои ребята, которые будут результат приносить и в сборную попадать. Мы сейчас даем тому же Михаилу Меркулову играть, и он растет с каждой игрой. Другие ребята сидят. Может, мы бы их и выпустили, если бы был задел. Но мы боремся за то, чтобы не попасть в стыки и решить задачу.
Почему-то у нас хотят каждый матч "Зенит" - ЦСКА или "Зенит" - "Спартак", а про остальных забывают. Так быть не должно. Надо играть со всеми", - цитирует Иванова Sport24.ru.
"Не знаем о задачах и финансировании в следующем сезоне пока. У нас есть совет директоров — они будут решать и ставить задачи. Какие поставят, такие и будем стараться решать. Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы решали самые высокие задачи. Плох тот солдат, что не надеется стать генералом. Но для этого надо много изменить в нашем футболе.
Во-первых, изменить судейскую систему. Арбитры не должны свистеть по каждому поводу, а игроки многих команд валяться по полчаса на поле. Это убивает наш футбол. Сегодня такого не было, но я в общем. Надо давать играть, бороться. Тогда будет иначе. И расширять РПЛ надо. На такую большую страну у нас всего 16 команд.
У нас мало игр, и мы мало играем. Но когда над командами из нижней части висит топор, что они могут вылететь… Конечно, они играют в закрытый футбол и стоят сзади, чтобы не пропустить! Надо играть в красивый футбол. Почему столько людей ходит на "Барселону"? Потому что они играют красиво! Понятно, там играют лучшие футболисты в мире. Но наши игроки тренируются так же. Значит, нужно больше работать и больше играть, тогда и наш футбол станет качественнее, совершим скачок вперед. А так, получается, у нас 30 игр и Кубок. Команды из верхней части таблицы, даст бог, матчей 40 проведут. Тем временем в АПЛ играют по 50, и всего у них хватает. Да, в январе–феврале мы так играть не сможем, но все равно играем же. И в декабре, и в феврале. У нас технологии, которые позволят содержать поля в такую погоду. Единственное, конечно, болельщикам некомфортно.
Если будем много играть, то и воспитанники будут расти. Свои ребята, которые будут результат приносить и в сборную попадать. Мы сейчас даем тому же Михаилу Меркулову играть, и он растет с каждой игрой. Другие ребята сидят. Может, мы бы их и выпустили, если бы был задел. Но мы боремся за то, чтобы не попасть в стыки и решить задачу.
Почему-то у нас хотят каждый матч "Зенит" - ЦСКА или "Зенит" - "Спартак", а про остальных забывают. Так быть не должно. Надо играть со всеми", - цитирует Иванова Sport24.ru.
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