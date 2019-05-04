Россия РПЛ 2018/19
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«Ахмат» отложил чемпионство «Зенита», но очередной шаг к золоту питерцы сделали
Победная серия «Зенита», выигравшего четыре последних матча, отобралась в Грозном. Хозяева, пытающиеся финишировать в верхней части турнирной таблицы, дали хороший бой без пяти минут чемпиону. В итоге «Зениту» пришлось довольствоваться ничьей, за которую ещё и пришлось биться. Rusfootball.info – об осечке «Зенита».
В случае победы в 27-м туре, «Зенит» бы уже сегодня выиграл золотые медали чемпионата страны. Теперь празднования питерцам, по всей видимости, придётся немного отложить. Если «Локомотив» сегодня не проиграет в Туле, то интрига поживёт ещё немного.
Конечно, питерцы очень хотели побыстрее снять все вопросы о чемпионстве. Матч с хромающим «Ахматом» - вполне подходящий шанс. Во второй половине сезона грозненцы не впечатляют, периодически они дают хороший бой фаворитам, но в матчах с середняками, как правило, действуют не слишком удачно. Перед встречей с «Зенитом» грозненцы выдали серию из двух матчей без побед, хоть и не проигрывали. На фоне разговоров о возможной отставке Рашида Рахимова по окончании сезона, обстановка, конечно, была немного нервной. Впрочем, «Ахмат» оказался в такой ситуации, что особо терять команде уже нечего. Понятно, что футболисты из Грозного сохранят прописку в РПЛ, а бороться за путёвки в еврокубки уже поздно.
Равная игра, равные шансы
В целом, игра получилась довольно равной. Команды практически во всех ключевых показателях были равны. Ни у кого не было преимущества в плане владения мячом, обе команды сделали примерно по 500 передач. Да и расположение игроков на поле было похожим. Разве что «Ахмат» играл в трёх центральных защитников, которые практически не подключались к атакам, а «Зенит» - в двух.
У грозненцев был явный крен в сторону фланговой игры. Активные Милад Мохаммади и Ризван Уциев регулярно подключались к атакам, после чего чаще всего следовали навесы в чужую штрафную. Правда, забросы на мощного Мбенга были не слишком эффективным оружием. Да и сам Мбенг в этот вечер не представлял особой угрозы для соперника. За весь матч он нанёс всего два удара по воротам.
Зато наличие мощного форварда освобождало пространство для крайних нападающих «Ахмата». Так, главными действующими лицами стали Исмаэль и Раванелли. Второй в итоге подкараулил свой момент и точно пробил в дальний угол, открыв счёт.
Примечательно, что «Ахмат» регулярно задействовал дальние удары, а «Зенит» пытался доводить дело комбинации до победного. Питерцы в итоге нанесли 12 ударов, все они были из пределов штрафной «Ахмата»!
Без Дзюбы «Зениту» было крайне тяжело взламывать насыщенную оборону соперника. Сердар Азмун хоть и был весьма активен, но его уж слишком успешно стерегли защитники «Ахмата». Свои моменты иранец создал, но преимущественно был вынужден атаковать со второго этажа, застывая в высоком полёте.
«Зенит» провёл не самый удачный матч и был близок к тому, чтобы уехать из Грозного без очков. Тем не менее, лидер чемпионата России сумел вырвать ничью. Антон Заболотный, появившийся на поле в концовке матча, толком ничем не помог команде, но «Ахмат», слишком прижавшись к воротам, помог сопернику. В итоге Юрий Жирков в сутолоке у ворот сумел пробить-таки Евгения Городова.
«Зенит» - чемпион?
Если «Локомотив» сегодня обыграет «Арсенал» в Туле, то у «Зенита», пользуясь теннисной терминологией, будет ещё три матч-болла. В следующем туре питерцы будут принимать ЦСКА. Конечно, оформление чемпионства в таком матче будет особенным событием. Видимо, именно на это и рассчитывают в руководстве «Зенита». Так, накануне стало известно, что скандальный проект Z+ вновь выйдет в эфир во время матча с ЦСКА. Можно только представить, какая там будет твориться вакханалия!
Даже если «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА, то, опять же, шансы у питерцев будут великолепные. В концовке сезона их ждут матчи с «Ростовом» и «Енисеем». Любых трёх очков в этих матчах будет достаточно.
Чемпионат России
27-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1
Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.
Предупреждение: Уциев, 74.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В случае победы в 27-м туре, «Зенит» бы уже сегодня выиграл золотые медали чемпионата страны. Теперь празднования питерцам, по всей видимости, придётся немного отложить. Если «Локомотив» сегодня не проиграет в Туле, то интрига поживёт ещё немного.
Конечно, питерцы очень хотели побыстрее снять все вопросы о чемпионстве. Матч с хромающим «Ахматом» - вполне подходящий шанс. Во второй половине сезона грозненцы не впечатляют, периодически они дают хороший бой фаворитам, но в матчах с середняками, как правило, действуют не слишком удачно. Перед встречей с «Зенитом» грозненцы выдали серию из двух матчей без побед, хоть и не проигрывали. На фоне разговоров о возможной отставке Рашида Рахимова по окончании сезона, обстановка, конечно, была немного нервной. Впрочем, «Ахмат» оказался в такой ситуации, что особо терять команде уже нечего. Понятно, что футболисты из Грозного сохранят прописку в РПЛ, а бороться за путёвки в еврокубки уже поздно.
Равная игра, равные шансы
В целом, игра получилась довольно равной. Команды практически во всех ключевых показателях были равны. Ни у кого не было преимущества в плане владения мячом, обе команды сделали примерно по 500 передач. Да и расположение игроков на поле было похожим. Разве что «Ахмат» играл в трёх центральных защитников, которые практически не подключались к атакам, а «Зенит» - в двух.
Усреднённые позиции игроков обеих команд. Оранжевые - "Ахмат", синие - "Зенит"
У грозненцев был явный крен в сторону фланговой игры. Активные Милад Мохаммади и Ризван Уциев регулярно подключались к атакам, после чего чаще всего следовали навесы в чужую штрафную. Правда, забросы на мощного Мбенга были не слишком эффективным оружием. Да и сам Мбенг в этот вечер не представлял особой угрозы для соперника. За весь матч он нанёс всего два удара по воротам.
Зато наличие мощного форварда освобождало пространство для крайних нападающих «Ахмата». Так, главными действующими лицами стали Исмаэль и Раванелли. Второй в итоге подкараулил свой момент и точно пробил в дальний угол, открыв счёт.
Примечательно, что «Ахмат» регулярно задействовал дальние удары, а «Зенит» пытался доводить дело комбинации до победного. Питерцы в итоге нанесли 12 ударов, все они были из пределов штрафной «Ахмата»!
Удары по воротам, оранжевые - "Ахмат", синие - "Зенит"
Без Дзюбы «Зениту» было крайне тяжело взламывать насыщенную оборону соперника. Сердар Азмун хоть и был весьма активен, но его уж слишком успешно стерегли защитники «Ахмата». Свои моменты иранец создал, но преимущественно был вынужден атаковать со второго этажа, застывая в высоком полёте.
«Зенит» провёл не самый удачный матч и был близок к тому, чтобы уехать из Грозного без очков. Тем не менее, лидер чемпионата России сумел вырвать ничью. Антон Заболотный, появившийся на поле в концовке матча, толком ничем не помог команде, но «Ахмат», слишком прижавшись к воротам, помог сопернику. В итоге Юрий Жирков в сутолоке у ворот сумел пробить-таки Евгения Городова.
«Зенит» - чемпион?
Если «Локомотив» сегодня обыграет «Арсенал» в Туле, то у «Зенита», пользуясь теннисной терминологией, будет ещё три матч-болла. В следующем туре питерцы будут принимать ЦСКА. Конечно, оформление чемпионства в таком матче будет особенным событием. Видимо, именно на это и рассчитывают в руководстве «Зенита». Так, накануне стало известно, что скандальный проект Z+ вновь выйдет в эфир во время матча с ЦСКА. Можно только представить, какая там будет твориться вакханалия!
Даже если «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА, то, опять же, шансы у питерцев будут великолепные. В концовке сезона их ждут матчи с «Ростовом» и «Енисеем». Любых трёх очков в этих матчах будет достаточно.
Чемпионат России
27-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1
Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.
Предупреждение: Уциев, 74.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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