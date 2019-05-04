Ликует Петербург, хоть победил "Арсенал". Тула оформила чужое чемпионство

Команда Черевченко продолжила свою зверскую серию и уничтожила "Локомотив" - де-юре последнего соперника "Зенита" в чемпионате. Теперь Дзюбу и его партнёров не догнать даже математически. О кошмарной ошибке Кверквелии, привету Семаку от Джорджевича и мести Черевченко "Локомотиву"Этой весной "Арсенал" вышел на новый уровень. Мы хвалили "пушкарей", когда ими руководил ещё Божович, а в составе играл возрождающийся Дзюба , но ни одного поражения за десять матчей, победы над ЦСКА и "Спартаком" и всего два пропущенных - это космос. Уступал в 2019-м "Арсенал" только в Кубке, но и то Парфёнову, который в этих делах просто монстр.На таком подъёме команда Черевченко добралась до борьбы за Лигу Европы. "Спартак" уже победил в этом туре и ушёл на четыре очка вперёд, так что оступаться "Арсеналу" было нельзя. Впрочем, в случае чего можно было пойти через победу в Кубке, из которого Тула, как и "железнодорожники", ещё не вылетела.Для ещё действующих чемпионов было совсем просто: если они проигрывали, то "Зенит" в самолете становился официальным победителем этого розыгрыша лиги. Если нет, откладывали праздник Петербурга и укрепляли свои шансы на второе место. Всё-таки "Краснодар" и ЦСКА оставались совсем не далеко.А в "Зените" за всем этим следилиЧеревченко наверняка был особенно настроен на "Локомотив", из которого его обидно уволили (хотя он даже брал трофей): тогда писали, что он был и не тренером вовсе, а лишь проводником идей Смородской. Но против "красно-зелёных" "Арсенал" начинал аккуратно, пробуя соперника. На тот же "Спартак" "пушкари" бросились очень эмоционально и в первые двадцать минут сделал результат.Может, всё дело заключалось в кадровых потерях. "Арсенал" действовал без Кирилла Комбарова (сделал первую голевую передачу против "Спартака") и Резиуана Мирзова (за ним авторство второго ассиста и третьего гола). Но, несмотря на стилевую разницу, "Арсенал" снова был роскошен.Главного доминатора образца игры с "красно-белыми" не было, но его неплохо заменял Бакаев, который действовал на другом, правом фланге. Уже на старте он провёл несколько классных рейдов, в результате которых были заработаны два стандарта на линии штрафной "Локо". А уж в середине тайма он оформил забитый гол, зарядив по отскочившему от поскользнувшегося Рыбуся мячу.



Выключенный "Локомотив"



Москвичи несколько раз выбегали на свободное пространство и могли обострять, но Эдера здорово исключали из игры хозяева, Фарфан как-то растворялся сам, а Миранчуки заканчивали потерями. "Локомотив" тушевался на поле - команду Сёмина переигрывали по моментам в одну калитку.



Ещё пришлось переставлять Крыховяка в опорную зону, а выпускать Чорлуку из-за проблем со здоровьем Тарасова. Хотя Дмитрий в этот раз был далеко не худшим на поле - на момент замены он был лучшим по цифрам в плане единоборств и перехватов, а в голе более виноват был Баринов. А потом вылетел по причине здоровья и Фарфан. Заменять его пришлось совсем неопытным Кварацхвелией.



Кошмарный привоз от Кверквелии



После перерыва "Арсенал" откатился назад, а "Локомотив" предпринял массированное наступление. Гости теперь перекатывались в позиционную атаку всей командой, рисковали, но всё равно делали всё слишком медленно. Моменты пошли, но прежде чем сравняли счёт "железнодорожники", ужасной ошибкой Кверквелии и Гильерме воспользовался Джорджевич.







Второй мяч приговорил "Локомотив". Игра и так складывалась трудно, а после двух "Арсенал" почувствовал себя комфортно и легко сбивал все нападки москвичей: оформить давление, как это было на старте второго тайма, "Локо" больше не мог.



Мог сказаться опасный выстрел Баринова со средней дистанции, но потащил Нигматуллин. После этого вратарь хозяев пару раз не очень здорово сыграл на выходах, но каждый раз страховали партнёры. Шансов, по большому счёту, просто не было.



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Ещё не кончился матч, а в Петербурге уже начали праздновать и троллить соперников. Даже известные лица





Оле-ола-вперёд Спартак Москва ...??????всегда !!! Иииии, город чемпионов -на Неве ??????? — Владислав Радимов (@radimov02) May 4, 2019

Что поделать, раз заслужили?"Арсенал" был гораздо лучше "Локо" в первом тайме, а во втором грамотно додержал соперника и наказал до предоставленную возможность.Ну а Черевченко роскошно щёлкнул "железнодорожников" по носу.