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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дик Адвокат: горжусь чемпионством "Зенита", выражаю большое уважение Семаку

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

"Я очень горжусь, что "Зенит" стал чемпионом. Я желаю персоналу, игрокам и руководству всего наилучшего в будущем. Хочу выразить большое уважение моему бывшему игроку - Сергею Семаку. Выиграть чемпионат - это нечто особенное, это его заслуга. Передаю огромный привет фанатам, ведь они такие классные!" - цитирует Адвоката "Чемпионат.сом".
Теги: Адвокат Зенит Семак
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