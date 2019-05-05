Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Веденеев: не могу сказать, что в игре "Зенита" Дзюба незаменим
Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал завоёванный питерцами чемпионский титул. После поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) "сине-бело-голубые" досрочно стали чемпионами России за 3 тура до конца Премьер-Лиги.
Чемпионат страны - это не одна игра или кубковая система. Это длинный путь, по итогам которого чемпионом становится тот, кто заслужил. О качестве игры можно говорить отдельно, но из-за этого фактора нельзя ставить под сомнение заслуженность чемпионского титула "Зенита".
Что касается работы Сергея Семака, очень многое зависело от укомплектации команды, и в этом вопросе всё было довольно неплохо. После аренды из Тулы вернулся Артём Дзюба, зимой вернули Эмилиано Ригони, а также приобрели Ярослава Ракицкого, Вилмара Барриоса и Сердара Азмуна, которые очень быстро адаптировались в новом клубе и сделали команду ещё сильнее. И несмотря на несколько непростых матчей в этом сезоне, "Зениту" удалось сохранить силы, достойно заменять травмированных, и в целом практически в каждом матче питерцы имели игровое преимущество. У соперников же были огромные проблемы, каждый столкнулся с какими-то своими сложностями, поэтому и чемпион стал известен за 3 тура до конца.
- О первом чемпионстве Артёма Дзюбы:
Не могу сказать, что в игре "Зенита" Дзюба незаменим. Атака стала острее и сильнее с приходом Азмуна. Как только пришёл иранец - у Дзюбы освободились руки, ведь до этого, по сути, на острие играл только он, а это довольно специфичный футболист, не обладающий скоростью. А как только пришёл Азмун - команда заиграла иначе, да и Барриос настолько усилил центр поля, что атаки "Зенита" стали более массированными, их в принципе стало больше.
Конечно, Дзюба важен для "Зенита" и для сборной, особенно в вопросе поддержания эмоционального фона, судя по тому что пишут в СМИ. Такие люди играют очень большую роль и вне футбольного поля, в раздевалке, на длительных сборах, где непросто сохранять положительное состояния. Если раньше Дзюба просто много разговаривал, то и на ЧМ-2018 мы увидели ответственное отношение с его стороны к подбираемым словам. И тренеры не только ему доверяют, но и поощряют.
Возможно, Дзюба куда больше важен вне футбольного поля для команды, хотя он вносит большой вклад и в игре, но выделять его отдельно я смысла не вижу. "Зенит" хорошо укомплектован на каждой позиции. Без Барриоса тот же Дзюба получал бы меньше передач. Без Ракицкого не было бы этих голов со штрафных. Без Азмуна не было бы достаточно заметного количества голов. Нужно всех отметить.
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