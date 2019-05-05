Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Михаил Боярский: если Кокорину вручат медаль, я не буду злорадствовать

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился первыми эмоциями после того, как стало известно, что команда из Санкт-Петербурга завоевала 5-е чемпионство страны.

"Абсолютно заслуженное чемпионство! Несмотря на то, что оно добыто благодаря победе "Арсенала". Спасибо им большое. А может быть, "Локомотив" сдал свои позиции, неважно. Я считаю, что мы могли сегодня обыгрывать "Ахмат". Ничего страшного, в следующем сезоне добьемся красивой победы у себя на стадионе. Такая победа — тоже победа, она ничем не отличается от остальных других. Конечно, немного обидно, что не получилось это сделать в Питере против ЦСКА. Но Петербург — город скромный. Нам необязательно выпячивать чемпионство на поверхность. Мы и так знаем, что мы чемпионы. Красотой не будем гордиться, а результатом — будем.

Когда мне стало ясно, что "Зенит" не догнать? После игры с "Краснодаром" я понял: "Мы чемпионы". Конечно, хозяева могли предоставить какой-то сюрприз, но такой игры от "Зенита" я не видел давно, даже в европейских чемпионатах. Обе команды показали великолепный футбол: потрясающие скорости, неординарные решения в атаке, игра голкиперов, ну, и голы, конечно. Но у "Зенита" оружие оказалось посильнее.

В команде была чехарда с тренерами, иностранные специалисты постоянно менялись. Слава богу, что сейчас все устаканилось и встало на свои места. Я очень благодарен всем европейским тренерам, которые приходили в нашу команду. Но это не значит, что у нас нет своих специалистов. Я не сомневаюсь, что с Семаком "Зенит" достигнет больших высот, станет чемпионом и в следующем сезоне. И думаю, что в конечном итоге его позовут в сборную страны.

Что касается лидерских качеств, то я не могу кого-то отметить. Лидером была вся команда "Зенит". Можно назвать многих персоналий, например, Дзюбу, Азмуна или Лунева, но в течение чемпионата все были на ведущих ролях. Поэтому выделять никого не буду. Знаете, у нас лучших — много, вторых — мало.

Заслужил ли Кокорин золотую медаль? Я человек не злопамятный. Если ему дадут медаль, я не буду против. Многие возразят: "За что давать? Он подвел команду". Но все-таки, может, сам игрок будет мотивирован играть в следующем сезоне еще лучше, чтобы получить эту медаль заслуженно, играя весь сезон. В общем-то, чемпионство выиграли без него, к сожалению. Но я не буду злорадствовать, если команда, руководство и Семак решат, что это поощрение будет на пользу. Ну, значит, пускай будет так", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Теги: Боярский Кокорин Зенит
Сегодня, 11:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  Barmaley   (Сегодня, 12:03)
  • -1
  •  (1)

Надо дать Кокорину медаль за то что освободил место на поле Азмуну. А то неизвестно еще стал бы зенит чемпионом или нет с таким алкашом. Понтов у него много , а реально сдал как нападающий уже давно.Это теперь совсем другой человек с арестантской психологией и соответственным мышлением.Итак умом не блистал, а теперь вообще кранты. Заиграет он как же, ждите. Может быть "мурку" на воровской малине.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 11:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кокорину дать медаль - За кофеманию!
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#4  pasha  Ленинград (Сегодня, 11:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Кокоша откровенно

Тебе на ветку 11:15..Там такие как ты собираются..Больше из Спартака,но ты там ко двору придешься..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:49)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Кокоша откровенно на медаль не наиграл, дайте ему медаль за "гордость скромного Петербурга", эту медаль ему даже Боярский не зашкварится вручить, известнейший недоболельщик Тосно.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  pasha  Ленинград (Сегодня, 11:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Neighbor
Медаль, как и ложка, будет с дыркой

Со знанием дела рассуждаешь..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 11:31)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Медаль, как и ложка, будет с дыркой


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама