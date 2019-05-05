Россия РПЛ 2018/19
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Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
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08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
02:35
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Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
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Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (8)
00:29
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Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
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Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
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СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
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Михаил Боярский: если Кокорину вручат медаль, я не буду злорадствовать
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился первыми эмоциями после того, как стало известно, что команда из Санкт-Петербурга завоевала 5-е чемпионство страны.
"Абсолютно заслуженное чемпионство! Несмотря на то, что оно добыто благодаря победе "Арсенала". Спасибо им большое. А может быть, "Локомотив" сдал свои позиции, неважно. Я считаю, что мы могли сегодня обыгрывать "Ахмат". Ничего страшного, в следующем сезоне добьемся красивой победы у себя на стадионе. Такая победа — тоже победа, она ничем не отличается от остальных других. Конечно, немного обидно, что не получилось это сделать в Питере против ЦСКА. Но Петербург — город скромный. Нам необязательно выпячивать чемпионство на поверхность. Мы и так знаем, что мы чемпионы. Красотой не будем гордиться, а результатом — будем.
Когда мне стало ясно, что "Зенит" не догнать? После игры с "Краснодаром" я понял: "Мы чемпионы". Конечно, хозяева могли предоставить какой-то сюрприз, но такой игры от "Зенита" я не видел давно, даже в европейских чемпионатах. Обе команды показали великолепный футбол: потрясающие скорости, неординарные решения в атаке, игра голкиперов, ну, и голы, конечно. Но у "Зенита" оружие оказалось посильнее.
В команде была чехарда с тренерами, иностранные специалисты постоянно менялись. Слава богу, что сейчас все устаканилось и встало на свои места. Я очень благодарен всем европейским тренерам, которые приходили в нашу команду. Но это не значит, что у нас нет своих специалистов. Я не сомневаюсь, что с Семаком "Зенит" достигнет больших высот, станет чемпионом и в следующем сезоне. И думаю, что в конечном итоге его позовут в сборную страны.
Что касается лидерских качеств, то я не могу кого-то отметить. Лидером была вся команда "Зенит". Можно назвать многих персоналий, например, Дзюбу, Азмуна или Лунева, но в течение чемпионата все были на ведущих ролях. Поэтому выделять никого не буду. Знаете, у нас лучших — много, вторых — мало.
Заслужил ли Кокорин золотую медаль? Я человек не злопамятный. Если ему дадут медаль, я не буду против. Многие возразят: "За что давать? Он подвел команду". Но все-таки, может, сам игрок будет мотивирован играть в следующем сезоне еще лучше, чтобы получить эту медаль заслуженно, играя весь сезон. В общем-то, чемпионство выиграли без него, к сожалению. Но я не буду злорадствовать, если команда, руководство и Семак решат, что это поощрение будет на пользу. Ну, значит, пускай будет так", - цитирует Боярского Sport24.ru.
"Абсолютно заслуженное чемпионство! Несмотря на то, что оно добыто благодаря победе "Арсенала". Спасибо им большое. А может быть, "Локомотив" сдал свои позиции, неважно. Я считаю, что мы могли сегодня обыгрывать "Ахмат". Ничего страшного, в следующем сезоне добьемся красивой победы у себя на стадионе. Такая победа — тоже победа, она ничем не отличается от остальных других. Конечно, немного обидно, что не получилось это сделать в Питере против ЦСКА. Но Петербург — город скромный. Нам необязательно выпячивать чемпионство на поверхность. Мы и так знаем, что мы чемпионы. Красотой не будем гордиться, а результатом — будем.
Когда мне стало ясно, что "Зенит" не догнать? После игры с "Краснодаром" я понял: "Мы чемпионы". Конечно, хозяева могли предоставить какой-то сюрприз, но такой игры от "Зенита" я не видел давно, даже в европейских чемпионатах. Обе команды показали великолепный футбол: потрясающие скорости, неординарные решения в атаке, игра голкиперов, ну, и голы, конечно. Но у "Зенита" оружие оказалось посильнее.
В команде была чехарда с тренерами, иностранные специалисты постоянно менялись. Слава богу, что сейчас все устаканилось и встало на свои места. Я очень благодарен всем европейским тренерам, которые приходили в нашу команду. Но это не значит, что у нас нет своих специалистов. Я не сомневаюсь, что с Семаком "Зенит" достигнет больших высот, станет чемпионом и в следующем сезоне. И думаю, что в конечном итоге его позовут в сборную страны.
Что касается лидерских качеств, то я не могу кого-то отметить. Лидером была вся команда "Зенит". Можно назвать многих персоналий, например, Дзюбу, Азмуна или Лунева, но в течение чемпионата все были на ведущих ролях. Поэтому выделять никого не буду. Знаете, у нас лучших — много, вторых — мало.
Заслужил ли Кокорин золотую медаль? Я человек не злопамятный. Если ему дадут медаль, я не буду против. Многие возразят: "За что давать? Он подвел команду". Но все-таки, может, сам игрок будет мотивирован играть в следующем сезоне еще лучше, чтобы получить эту медаль заслуженно, играя весь сезон. В общем-то, чемпионство выиграли без него, к сожалению. Но я не буду злорадствовать, если команда, руководство и Семак решат, что это поощрение будет на пользу. Ну, значит, пускай будет так", - цитирует Боярского Sport24.ru.
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