Мигель Данни - о чемпионстве "Зенита": я в настоящем восторге! Вся команда - герои

Россия РПЛ 2018/19
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11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (23)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (23)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (17)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (8)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (8)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Вчера, 23:48
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" (1)
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" (1)
Вчера, 23:18
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (35)
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (35)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
Вчера, 21:14
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде
Вчера, 21:03
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (44)
Артем Дзюба впервые в карьере выиграл чемпионат России (44)
Вчера, 21:01
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью
Вчера, 20:56
"Зенит" стал чемпионом России! (206)
"Зенит" стал чемпионом России! (206)
Вчера, 20:56
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
"Арсенал" в Туле обыграл "Локомотив" (22)
Вчера, 20:32
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Владимир Пономарев: думаю, ЦСКА выиграет у "Динамо" 1:0 или 2:0 (4)
Мигель Данни - о чемпионстве "Зенита": я в настоящем восторге! Вся команда - герои
Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни прокомментировал досрочное чемпионство сине-бело-голубых.
"Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, все-таки еще один титул в копилке.
Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда - герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим", - цитирует Данни телеканал "360".
"Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, все-таки еще один титул в копилке.
Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда - герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим", - цитирует Данни телеканал "360".
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