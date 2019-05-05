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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мигель Данни - о чемпионстве "Зенита": я в настоящем восторге! Вся команда - герои

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни прокомментировал досрочное чемпионство сине-бело-голубых.

"Я в настоящем восторге! Поздравляю всю команду с таким выдающимся сезоном! Он получился отличным для клуба, все-таки еще один титул в копилке.

Прекрасно видеть Семака чемпионом. Он заслужил этот титул. Но для меня вся команда - герои. Только вместе они смогли сделать этот сезон столь хорошим", - цитирует Данни телеканал "360".
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 12:05
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