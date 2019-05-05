Сергей Семак обратился к фанатам "Зенита", спевшим в его честь

Болельщики «Зенита» спели песню Семаку ?



Он оценил! pic.twitter.com/BiyJiY7mCF — SPORT24.ru (@sport24_ru) May 4, 2019

Фанаты "Зенита" встретили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге любимую команду, вернувшуюся с выездного матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1) в Грозном.Во время встречи болельщики спели песню в честь главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, под руководством которого команда уже гарантировала себе чемпионство."Когда взлетали, мы не ожидали такого приема. Я счастлив и благодарю каждого из вас. Это общая победа: ваша, наша и нашего города. С чемпионством нас! Ура!" — сказал Семак, обратившись к болельщикам.