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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Семак обратился к фанатам "Зенита", спевшим в его честь

Фанаты "Зенита" встретили в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге любимую команду, вернувшуюся с выездного матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1) в Грозном.

Во время встречи болельщики спели песню в честь главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, под руководством которого команда уже гарантировала себе чемпионство.

"Когда взлетали, мы не ожидали такого приема. Я счастлив и благодарю каждого из вас. Это общая победа: ваша, наша и нашего города. С чемпионством нас! Ура!" — сказал Семак, обратившись к болельщикам.



Sport24.ru
Теги: Семак Зенит
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