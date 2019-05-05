Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Бранислав Иванович: мы ожидали этого и хотели стать чемпионами за три тура до конца

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал досрочное чемпионство в РПЛ.

"Мы ожидали этого и хотели стать чемпионами за три тура до конца. Это тяжело, и это большой успех для всех нас. Самое лучшее — выигрывать на поле, но у нас будет возможность отпраздновать с болельщиками. Поэтому нельзя расслабляться: можно отдохнуть, а потом готовиться к игре с ЦСКА", - цитирует Ивановича Sport24.ru.
Теги: Иванович Зенит
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