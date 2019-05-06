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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Кирилл Панченко: ничья с ЦСКА – это, скорее, потеря очков

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

"Обидно пропускать в концовке. Ведь настраивались на победу. По горячим следам сложно сказать, что не получилось, но была проделана хорошая работа. Команда сыграла отлично и надеялась на победу. Не знаю, чего не хватило. Об этом расскажет тренерский штаб. Физически все готовы, но сложно провести всю игру в таком темпе. Может, в конце и не хватило. Если судить по ходу матча, то ничья – это, скорее, потеря очков", - цитирует Панченко "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо ЦСКА Панченко
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