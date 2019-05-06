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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что после перехода в команду форварда Сердара Азмуна был готов играть на любой позиции.

- Сразу сказал, что готов играть в два нападающих: перестроюсь, готов уйти в глубину, так как у Сердара есть крутые индивидуальные качества – он очень хорошо открывается за спину, действует как стервятник. А я могу располагаться ниже, хотя комфортно выходить на острие.

Но мы становимся сильнее, разнообразнее. Надо отметить, что приход трех новичков – Азмуна, Барриоса и Ракицкого – потрясающие, отличные трансферы, как говорится, десять из десяти.

Правда, многие забыли, что и до их появления "Зенит" шел первым. Не было же такого, что мы после зимы с 10-го места поднялись на вершину. Новички добавили агрессии, хорошо вписались в коллектив, придали разноплановости. Это круто, подпитка произошла вовремя.

Мне очень приятно, что и внутри команды замечали, как я работаю, какую пользу приношу. В общем, кто надо, тот видел. Для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту", сплотить коллектив. Благодарен всем парням, кто сражался, бился. Те, кто играл меньше, не возмущались и не обижались – мы как единое целое, - цитирует Дзюбу "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит
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#1  СМЭУ  СССР (Сегодня, 08:59)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту"

Да МУЖИК, МУЖИК ты Артем. Молодца.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
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