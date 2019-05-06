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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Тульская мощь и расквитавшийся «Спартак». Сборная лучших игроков 27-го тура

Заменивший Кирилла Комбарова Хагуш и автор победного гола в матче с «Локо» Бакаев, спаситель Фернандо, который выручает «Спартак» второй тур подряд, и наделавший голевых Обляков. Здесь – самые полезные игроки прошедших выходных

Тульская мощь и расквитавшийся «Спартак». Сборная лучших игроков 27-го тура

Сергей Песьяков, «Ростов»

В южном дерби донская команда была слабее. Поэтому и заметить в ней отдельные перфомансы оказалось легче. Если бы не Песьяков – чудодейственных спасений от него было не так много, но поработать в стрессовых ситуациях пришлось изрядно, - «Ростов» бы фактически закончил эту игру ещё в первом тайме. А так вратарь выстоял – и в конце встречи хозяева дожали соперника на ничью.

Алексей Козлов, «Динамо»

Правый защитник «бело-голубых» отдал голевую на Кардозу, сравнявшего счёт, да и в остальном был полезен. У Козлова три успешных отбора из трёх, удачный перехват у чужой штрафной и пара выносов.

Йонуц Неделчару, «Уфа»

Именно благодаря этому центральному защитнику команда Евсеева спаслась в игре против самарских «Крыльев». Уже в компенсированное время румынский футболист пришёл в чужую штрафную и прошил Рыжикова после скидки от партнёра Никитина. Отличное голевое действие, особенно – для центрального защитника.

Георгий Джикия, «Спартак»

Дмитрий Шнякин во время трансляции матча и видеть ничего не хотел, только хвалил молодого Гапонова, который в общем был неплох, но проваливался в борьбе (именно из-под него по воротам пробил Страндберг, сделав самый опасный момент «Урала» до перерыва), а вот традиционно блистательного Джикию отмечали мало. Хотя он был чище в разрушении, а ещё отдал предголевую на Фернандо: именно после его подачи чужой защитник Поляков скинул мяч под удар Фернандо.


Анри Хагуш, «Арсенал»

Нам пришлось передвинуть Анри на другой фланг, поскольку левые защитники отказывались тащить в этом туре. Хагуш прекрасно справился с заменой Кирилла Комбарова. Изначально казалось, что эта потеря станет проблемной, но в игре против «Локо» Тула просто не заметила отсутствия одного из своих самых опытных игроков. Хагуш показал хорошие цифры в разрушении (три удачных отбора при трёх попытках, четыре выноса, два перехвата), а ещё неплохо помогал партнёрам в атаке.

Иван Обляков, ЦСКА

«Армейцам» тяжело забивать «Динамо» последние десять лет, но в этом дерби ЦСКА решил проблему стандартами. Подающий Обляков отдал две голевые передачи – сначала роскошно попал в голову Бийолу, а затем обнаружил в давке при стандарте хлипкого японца Нисимуру. Если бы ещё ЦСКА не пропускал так легко быстрые атаки...

Фернандо, «Спартак»

Человек, который тащит «красно-белых» второй матч подряд. Бразилец оформил единственный мяч своей команды в игре против «Рубина», а теперь принёс три очка в очень неровной встрече с «Уралом». При этом гол получился роскошным.



Зелимхан Бакаев, «Арсенал»

Думали, без Мирзова Тула сдуется? Как бы не так. Ему на смену пришёл другой герой. Бакаев, играющий на другом фланге, раскрылся в отсутствии лидера и провёл очень яркий матч против «Локомотива». Он раз за разом пролезал через правый край и зарабатывал опасные стандарты у штрафной (потому что по-другому остановить его не получалось) или забивал – именно за его авторством победный мяч в ворота «железнодорожников».

Хорен Байрамян, «Рубин»

Байрамян стал настоящим лидером Казани после того, как зимой безденежный «Рубин» растащили. И против «Оренбурга» результат сделал именно он. Сначала Хорен отдал голевую передачу на Башкирова, а затем заработал пенальти, пробив в руку Сивакова. Итог – прерванная серия в девять матчей без побед.

Роман Ерёменко, «Ростов»

Кто-то может возразить, что забивший Шомуродов достоин попадания в сборную больше, но всё, что было в атаке у «Ростова», шло через Ерёменко. Покинувший этой осенью «Спартак» футболист провёл на поле полтора часа (а ведь кто-то говорил, что с его здоровьем после дисквалификации это будто невозможно) – и за пару минут до финального свистка оформил роскошную голевую внешней стороной стопы.


Александр Соболев, «Енисей»

Арендованный у Самары форвард сделал прошлую домашнюю игру Красноярска (растерзал «Оренбург»), а теперь и вывез против «Анжи». Соболев вышел на второй тайм, когда «Енисей» минимально проигрывал Махачкале, и дважды пробил вратаря соперников Дюпина. А ещё принял участие в атаке, закончившейся третьим голом хозяев в матче. У «Енисея» две домашних победы за сезон – и обе сделал Соболев.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: официальный сайт «Арсенала», «Чемпионат»

Теги: Арсенал Бакаев Хагуш Спартак Фернандо Джикия ЦСКА Обляков
Сегодня, 10:27
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#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 10:42)
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Болеет за:
«Факел»
Как обычно - объективно, кто забил гол или отдал голевую передачу того в сборную тура, а тот кто пахал в обороне, страховал партнеров, контролировал игру (такие как Гацкан) недостойны внимания уважаемого Г. Каленова ))


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