Тульская мощь и расквитавшийся «Спартак». Сборная лучших игроков 27-го тура

Заменивший Кирилла Комбарова Хагуш и автор победного гола в матче с «Локо» Бакаев, спаситель Фернандо, который выручает «Спартак» второй тур подряд, и наделавший голевых Обляков. Здесь – самые полезные игроки прошедших выходныхВ южном дерби донская команда была слабее. Поэтому и заметить в ней отдельные перфомансы оказалось легче. Если бы не Песьяков – чудодейственных спасений от него было не так много, но поработать в стрессовых ситуациях пришлось изрядно, - «Ростов» бы фактически закончил эту игру ещё в первом тайме. А так вратарь выстоял – и в конце встречи хозяева дожали соперника на ничью.Правый защитник «бело-голубых» отдал голевую на Кардозу, сравнявшего счёт, да и в остальном был полезен. У Козлова три успешных отбора из трёх, удачный перехват у чужой штрафной и пара выносов.Именно благодаря этому центральному защитнику команда Евсеева спаслась в игре против самарских «Крыльев». Уже в компенсированное время румынский футболист пришёл в чужую штрафную и прошил Рыжикова после скидки от партнёра Никитина. Отличное голевое действие, особенно – для центрального защитника.Дмитрий Шнякин во время трансляции матча и видеть ничего не хотел, только хвалил молодого Гапонова, который в общем был неплох, но проваливался в борьбе (именно из-под него по воротам пробил Страндберг, сделав самый опасный момент «Урала» до перерыва), а вот традиционно блистательного Джикию отмечали мало. Хотя он был чище в разрушении, а ещё отдал предголевую на Фернандо: именно после его подачи чужой защитник Поляков скинул мяч под удар Фернандо.Нам пришлось передвинуть Анри на другой фланг, поскольку левые защитники отказывались тащить в этом туре. Хагуш прекрасно справился с заменой Кирилла Комбарова. Изначально казалось, что эта потеря станет проблемной, но в игре против «Локо» Тула просто не заметила отсутствия одного из своих самых опытных игроков. Хагуш показал хорошие цифры в разрушении (три удачных отбора при трёх попытках, четыре выноса, два перехвата), а ещё неплохо помогал партнёрам в атаке.«Армейцам» тяжело забивать «Динамо» последние десять лет, но в этом дерби ЦСКА решил проблему стандартами. Подающий Обляков отдал две голевые передачи – сначала роскошно попал в голову Бийолу, а затем обнаружил в давке при стандарте хлипкого японца Нисимуру. Если бы ещё ЦСКА не пропускал так легко быстрые атаки...Человек, который тащит «красно-белых» второй матч подряд. Бразилец оформил единственный мяч своей команды в игре против «Рубина», а теперь принёс три очка в очень неровной встрече с «Уралом». При этом гол получился роскошным.





Зелимхан Бакаев, «Арсенал»



Думали, без Мирзова Тула сдуется? Как бы не так. Ему на смену пришёл другой герой. Бакаев, играющий на другом фланге, раскрылся в отсутствии лидера и провёл очень яркий матч против «Локомотива». Он раз за разом пролезал через правый край и зарабатывал опасные стандарты у штрафной (потому что по-другому остановить его не получалось) или забивал – именно за его авторством победный мяч в ворота «железнодорожников».



Хорен Байрамян, «Рубин»



Байрамян стал настоящим лидером Казани после того, как зимой безденежный «Рубин» растащили. И против «Оренбурга» результат сделал именно он. Сначала Хорен отдал голевую передачу на Башкирова, а затем заработал пенальти, пробив в руку Сивакова. Итог – прерванная серия в девять матчей без побед.



Роман Ерёменко, «Ростов»



Кто-то может возразить, что забивший Шомуродов достоин попадания в сборную больше, но всё, что было в атаке у «Ростова», шло через Ерёменко. Покинувший этой осенью «Спартак» футболист провёл на поле полтора часа (а ведь кто-то говорил, что с его здоровьем после дисквалификации это будто невозможно) – и за пару минут до финального свистка оформил роскошную голевую внешней стороной стопы.





Арендованный у Самары форвард сделал прошлую домашнюю игру Красноярска (растерзал «Оренбург»), а теперь и вывез против «Анжи». Соболев вышел на второй тайм, когда «Енисей» минимально проигрывал Махачкале, и дважды пробил вратаря соперников Дюпина. А ещё принял участие в атаке, закончившейся третьим голом хозяев в матче. У «Енисея» две домашних победы за сезон – и обе сделал Соболев.