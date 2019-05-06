Тульская мощь и расквитавшийся «Спартак». Сборная лучших игроков 27-го тура

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Сергей Песьяков, «Ростов»
В южном дерби донская команда была слабее. Поэтому и заметить в ней отдельные перфомансы оказалось легче. Если бы не Песьяков – чудодейственных спасений от него было не так много, но поработать в стрессовых ситуациях пришлось изрядно, - «Ростов» бы фактически закончил эту игру ещё в первом тайме. А так вратарь выстоял – и в конце встречи хозяева дожали соперника на ничью.
Алексей Козлов, «Динамо»
Правый защитник «бело-голубых» отдал голевую на Кардозу, сравнявшего счёт, да и в остальном был полезен. У Козлова три успешных отбора из трёх, удачный перехват у чужой штрафной и пара выносов.
Йонуц Неделчару, «Уфа»
Именно благодаря этому центральному защитнику команда Евсеева спаслась в игре против самарских «Крыльев». Уже в компенсированное время румынский футболист пришёл в чужую штрафную и прошил Рыжикова после скидки от партнёра Никитина. Отличное голевое действие, особенно – для центрального защитника.
Георгий Джикия, «Спартак»
Дмитрий Шнякин во время трансляции матча и видеть ничего не хотел, только хвалил молодого Гапонова, который в общем был неплох, но проваливался в борьбе (именно из-под него по воротам пробил Страндберг, сделав самый опасный момент «Урала» до перерыва), а вот традиционно блистательного Джикию отмечали мало. Хотя он был чище в разрушении, а ещё отдал предголевую на Фернандо: именно после его подачи чужой защитник Поляков скинул мяч под удар Фернандо.
Анри Хагуш, «Арсенал»
Нам пришлось передвинуть Анри на другой фланг, поскольку левые защитники отказывались тащить в этом туре. Хагуш прекрасно справился с заменой Кирилла Комбарова. Изначально казалось, что эта потеря станет проблемной, но в игре против «Локо» Тула просто не заметила отсутствия одного из своих самых опытных игроков. Хагуш показал хорошие цифры в разрушении (три удачных отбора при трёх попытках, четыре выноса, два перехвата), а ещё неплохо помогал партнёрам в атаке.
Иван Обляков, ЦСКА
«Армейцам» тяжело забивать «Динамо» последние десять лет, но в этом дерби ЦСКА решил проблему стандартами. Подающий Обляков отдал две голевые передачи – сначала роскошно попал в голову Бийолу, а затем обнаружил в давке при стандарте хлипкого японца Нисимуру. Если бы ещё ЦСКА не пропускал так легко быстрые атаки...
Фернандо, «Спартак»
Человек, который тащит «красно-белых» второй матч подряд. Бразилец оформил единственный мяч своей команды в игре против «Рубина», а теперь принёс три очка в очень неровной встрече с «Уралом». При этом гол получился роскошным.
Зелимхан Бакаев, «Арсенал»
Думали, без Мирзова Тула сдуется? Как бы не так. Ему на смену пришёл другой герой. Бакаев, играющий на другом фланге, раскрылся в отсутствии лидера и провёл очень яркий матч против «Локомотива». Он раз за разом пролезал через правый край и зарабатывал опасные стандарты у штрафной (потому что по-другому остановить его не получалось) или забивал – именно за его авторством победный мяч в ворота «железнодорожников».
Хорен Байрамян, «Рубин»
Байрамян стал настоящим лидером Казани после того, как зимой безденежный «Рубин» растащили. И против «Оренбурга» результат сделал именно он. Сначала Хорен отдал голевую передачу на Башкирова, а затем заработал пенальти, пробив в руку Сивакова. Итог – прерванная серия в девять матчей без побед.
Роман Ерёменко, «Ростов»
Кто-то может возразить, что забивший Шомуродов достоин попадания в сборную больше, но всё, что было в атаке у «Ростова», шло через Ерёменко. Покинувший этой осенью «Спартак» футболист провёл на поле полтора часа (а ведь кто-то говорил, что с его здоровьем после дисквалификации это будто невозможно) – и за пару минут до финального свистка оформил роскошную голевую внешней стороной стопы.
??? Великолепная голевая передача Романа Ерёменко #РПЛ #РостовКраснодар pic.twitter.com/LmMhirR49L— Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 5, 2019
Александр Соболев, «Енисей»
Арендованный у Самары форвард сделал прошлую домашнюю игру Красноярска (растерзал «Оренбург»), а теперь и вывез против «Анжи». Соболев вышел на второй тайм, когда «Енисей» минимально проигрывал Махачкале, и дважды пробил вратаря соперников Дюпина. А ещё принял участие в атаке, закончившейся третьим голом хозяев в матче. У «Енисея» две домашних победы за сезон – и обе сделал Соболев.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Арсенала», «Чемпионат»
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