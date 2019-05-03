Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в 27-м туре

Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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?? любовь . Как-то я писала фразу, что никто в нас не верит в начале пути. Так вот в нас могут не верить, что в начале, что в середине пути или (не в конце пути) когда мы достигли цели. Но главное, чтобы ТЫ в себя верил! Моя любимая команда @fcenisey как бы нам не было тяжело, чтобы кто не говорил. Я верю, что мы прорвёмся! Я с вами всегда и везде!?? . А вообще всё что не делается или делается к лучшему ? Матч Енисей-Анжи 3:1 Спасибо вам @fcenisey @fc_anji Была красивая, достойная игра!?? . . #fcenisey #впереденисей #одинкрайоднакоманда #ктомолодецЕНИСЕЙмолодец #фанатка #ЯзаЕнисей #ЕнисейАнжи #oneloveoneteam #team #love #football #рпл #missrussia2018 #миссроссия #миссроссия2018 #faceofsiberia #modeling #model #Россия #russia #красноярск #krsk #Сибирь #siberia #жизнь #live #мысли #high

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Говорят, что @gazprom_neft.ru исполняет мечты. Ну не знаю ???? Лично за мои мечты всегда ответственны @sergey_pantykin и @alexanderpantykin ?Ведь сегодня именно благодаря этим людям я впервые в жизни побывала на футболе! Это был исторический домашний матч @fc_ural с @fcsm_official на стадионе @ekaterinburg_arena_official! ??Ребята, это было круто! Спасибо за работу, за ваш труд и отдачу! Уверена, что за #фкурал будущее российского футбола! Ведь, как говорится, «если наши проиграют, наши вашим напинают». И пусть сегодня Екатеринбург ходил с печальным шмелиными лицами, но все видели, что интересных моментов было больше от команды из #екб. Однозначно хочу на футбол ещё и уже подумываю купить абонемент ? #екатеринбургарена #екб #футбол #урал #уралмаш #спартак #уралспартак #москва #рпл #кубокроссии #чемпионатроссии #football #photooftheday #instagram

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???? #АрсеналЛокомотив#

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??? Впервые в жизни была на игре. Впервые на большом стадионе. ? Ну так сложилось, я никогда не была ярым фанатом, нет у меня и кумиров. ? Но атмосфера толпы и общей сплоченности мне понравилась??. Было интересно посетить новое место. Посмотела «всю кухню» изнутри, так как на Чемпионат Мира попасть на стадион мне не удалось. Счёт 1:1 «Крылья советов»/ Уфа. Игра была скучноватой, но я пришла сюда за новыми эмоциями и атмосферой??, поэтому для меня все гуд!? ВИП места вполне удобные??. #выходВпремьерЛигу #samara #samaragirls #samaraarena #football #samarafootball #крыльясоветов #самараарена #samara #sportsamara #russianfootball

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Сегодня ходили на матч Самара-Уфа. Заряд эмоций мощный? Не такой, конечно, как на чемпионате, но всё равно круто! ? Я выучила кричалки для следующего похода: «Вперёд за Крылья!» «Самара! Русская земля!» «Нужен гол!» (в моей версии- «нужен Айфон») ? А ещё так смешно слушать,когда из каждого угла слышно: «Кому?!» «Бей не стесняйся!» «Оставь мяч!» «Борись!» ? Такие все профессионалы с пивными животами на трибунах? ? Подводя итог, атмосфера класс! ?? Наконец-то я побывала на футболе в качестве болельщика, а не сотрудника)) ? #футбол #самара #самараарена #крыльясоветов

A post shared by ЯНА|САМАРА (@yana_tikhana) on


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Ностальгия???? Вспоминаю как раньше ездили на Металлург) И как Папа 10 лет назад не отпускал меня на игру с Тереком?А я поехала..за что потом, конечно же, получила звездюлей))) И в универе вместо обычной физкультуры, куда ходили все нормальные девочки, мы с @victoriya_kosheleva выбрали мини-футбол? Вот такая футбольная любовь?? #футбол #самара #крыльясоветов #сердцесамары #самараарена

A post shared by ?Любовь Востродымова? (@pro100love) on








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@fcrostov «Жёлто-синий самый сильный» ?? Спасибо за игру ???? это было что-то невероятное ?? Первый раз я сходила на футбол ??? Я не фанатка, и не думала, что буду столько кричать, расстраиваться, смотреть с замиранием и гордиться ?????? Игра двух южных команд??южное дерби, конечно победила дружба ? Ростов-Краснодар 1:1 ??? #ростовнадону#ростоварена#футбол#ростсельмаш#южноедерби#ростовкраснодар#rostovarena#football#rnd

A post shared by ?nn? (@___akuksa___) on




Теги: ЦСКА Краснодар Ростов Урал Енисей
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#1  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 16:20)
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Болеет за:
«Зенит»
Сплошные блогерши, которых сводили на стадион...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
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