Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в 27-м туре

Майские праздники пошли нашей лиге на пользу - появилась даже дополнительная мотивация посмотреть футбол с трибун. Её и демонстрируем - в традиционной рубрике