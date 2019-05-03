Красота футбола. Девушки, которых вы могли увидеть на футболе в 27-м туре

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?? любовь . Как-то я писала фразу, что никто в нас не верит в начале пути. Так вот в нас могут не верить, что в начале, что в середине пути или (не в конце пути) когда мы достигли цели. Но главное, чтобы ТЫ в себя верил! Моя любимая команда @fcenisey как бы нам не было тяжело, чтобы кто не говорил. Я верю, что мы прорвёмся! Я с вами всегда и везде!?? . А вообще всё что не делается или делается к лучшему ? Матч Енисей-Анжи 3:1 Спасибо вам @fcenisey @fc_anji Была красивая, достойная игра!?? . . #fcenisey #впереденисей #одинкрайоднакоманда #ктомолодецЕНИСЕЙмолодец #фанатка #ЯзаЕнисей #ЕнисейАнжи #oneloveoneteam #team #love #football #рпл #missrussia2018 #миссроссия #миссроссия2018 #faceofsiberia #modeling #model #Россия #russia #красноярск #krsk #Сибирь #siberia #жизнь #live #мысли #high
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Вперёд Рубин ????? Скучаю по прошлогоднему чм по футболу, атмосфера в городе была крутая ? А какой вид спорта предпочитаете вы? ????? . . #kazan #kazanarena #rubin #rubinkazan #fangirl #footballtime #football #soccer #liketime #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #instalike #рубин #рубинказань #казаньарена #футбол #ялюблюфутбол #казань
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Говорят, что @gazprom_neft.ru исполняет мечты. Ну не знаю ???? Лично за мои мечты всегда ответственны @sergey_pantykin и @alexanderpantykin ?Ведь сегодня именно благодаря этим людям я впервые в жизни побывала на футболе! Это был исторический домашний матч @fc_ural с @fcsm_official на стадионе @ekaterinburg_arena_official! ??Ребята, это было круто! Спасибо за работу, за ваш труд и отдачу! Уверена, что за #фкурал будущее российского футбола! Ведь, как говорится, «если наши проиграют, наши вашим напинают». И пусть сегодня Екатеринбург ходил с печальным шмелиными лицами, но все видели, что интересных моментов было больше от команды из #екб. Однозначно хочу на футбол ещё и уже подумываю купить абонемент ? #екатеринбургарена #екб #футбол #урал #уралмаш #спартак #уралспартак #москва #рпл #кубокроссии #чемпионатроссии #football #photooftheday #instagram
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??? Впервые в жизни была на игре. Впервые на большом стадионе. ? Ну так сложилось, я никогда не была ярым фанатом, нет у меня и кумиров. ? Но атмосфера толпы и общей сплоченности мне понравилась??. Было интересно посетить новое место. Посмотела «всю кухню» изнутри, так как на Чемпионат Мира попасть на стадион мне не удалось. Счёт 1:1 «Крылья советов»/ Уфа. Игра была скучноватой, но я пришла сюда за новыми эмоциями и атмосферой??, поэтому для меня все гуд!? ВИП места вполне удобные??. #выходВпремьерЛигу #samara #samaragirls #samaraarena #football #samarafootball #крыльясоветов #самараарена #samara #sportsamara #russianfootball
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Сегодня ходили на матч Самара-Уфа. Заряд эмоций мощный? Не такой, конечно, как на чемпионате, но всё равно круто! ? Я выучила кричалки для следующего похода: «Вперёд за Крылья!» «Самара! Русская земля!» «Нужен гол!» (в моей версии- «нужен Айфон») ? А ещё так смешно слушать,когда из каждого угла слышно: «Кому?!» «Бей не стесняйся!» «Оставь мяч!» «Борись!» ? Такие все профессионалы с пивными животами на трибунах? ? Подводя итог, атмосфера класс! ?? Наконец-то я побывала на футболе в качестве болельщика, а не сотрудника)) ? #футбол #самара #самараарена #крыльясоветов
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Ностальгия???? Вспоминаю как раньше ездили на Металлург) И как Папа 10 лет назад не отпускал меня на игру с Тереком?А я поехала..за что потом, конечно же, получила звездюлей))) И в универе вместо обычной физкультуры, куда ходили все нормальные девочки, мы с @victoriya_kosheleva выбрали мини-футбол? Вот такая футбольная любовь?? #футбол #самара #крыльясоветов #сердцесамары #самараарена
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Вот такая дружба?????????? верим в команду!???? #ЦСКАДинамо #ЦСКАДинамоДружба #ЦВБП ? #одинклубвсердценавсегда #ЦВБП #мыЦСКА #ЦСКА #красносинийсамыйсильный #cska #дерби #красносиняямосква #рпл #derbyday #цскамосква #армейцымосквы #болельщицырпл #болельщицы #вэбарена #CSKA #цскамосква
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@fcrostov «Жёлто-синий самый сильный» ?? Спасибо за игру ???? это было что-то невероятное ?? Первый раз я сходила на футбол ??? Я не фанатка, и не думала, что буду столько кричать, расстраиваться, смотреть с замиранием и гордиться ?????? Игра двух южных команд??южное дерби, конечно победила дружба ? Ростов-Краснодар 1:1 ??? #ростовнадону#ростоварена#футбол#ростсельмаш#южноедерби#ростовкраснодар#rostovarena#football#rnd
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1:1 Ростов:Краснодар Обидно. Да, играть начали в конце игры Да, было ощущение, что игру сливают Но забить в процессе все таки круче, чем по пинальти ?? И да, простите конечно, но судья ???? пи...с?? У меня все #спасибозаигру #ростовкраснодар #фкростов #футбол #ростоварена #майские
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