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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Руслан Нигматуллин: отпустив Еременко, "Спартак" кусает всё, что можно

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из команды полузащитника Романа Ерёменко, который зимой перешёл в "Ростов".

"Отпустив Романа Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Ерёменко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в "Ростове", а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе.

Заслуживает ли "Арсенал" пятого места больше "Спартака"? Игра туляков в этом сезоне не может не радовать с футбольной точки зрения. Они заслуживают высокого места, а кто заслуживает пятого места больше - покажет турнирная таблица", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Еременко Спартак
Сегодня, 19:16
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#1  Яamon   (Сегодня, 19:22)
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Болеет за:
«Локомотив»
ерема - талантище. дисциплины бы ему и старания - цены бы не было.
есть еще один игрок, напоминающий ерему, который при определенных обстоятельствах мог бы блистать в любом топ-клубе российском, но предпочел отдать свою футбольную жизнь тереку, очень жаль
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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