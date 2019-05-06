Россия РПЛ 2018/19
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Руслан Нигматуллин: отпустив Еременко, "Спартак" кусает всё, что можно
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из команды полузащитника Романа Ерёменко, который зимой перешёл в "Ростов".
"Отпустив Романа Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Ерёменко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в "Ростове", а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе.
Заслуживает ли "Арсенал" пятого места больше "Спартака"? Игра туляков в этом сезоне не может не радовать с футбольной точки зрения. Они заслуживают высокого места, а кто заслуживает пятого места больше - покажет турнирная таблица", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
"Отпустив Романа Ерёменко, "Спартак" кусает всё, что можно, в том числе и локти. Это было не совсем игровым решением. Видимо, Кононов не хотел работать с игроками предыдущих тренеров. Очень рад, что сейчас Ерёменко прогрессирует. Уверен, что в новом сезоне он заиграет ещё лучше. Может быть, и не в "Ростове", а в каком-нибудь ещё более высококлассном клубе.
Заслуживает ли "Арсенал" пятого места больше "Спартака"? Игра туляков в этом сезоне не может не радовать с футбольной точки зрения. Они заслуживают высокого места, а кто заслуживает пятого места больше - покажет турнирная таблица", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
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