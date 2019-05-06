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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сын Сарсании: очень приятно, что в "Зените" помнят заслуги моего отца перед клубом

Сын Константина Сарсании Денис прокомментировал слова президента "Зенита" Александра Медведева, который сообщил, что петербургский клуб может вручить золотую медаль за победу в чемпионате России - 2018/19 семье бывшего спортивного директора сине-бело-голубых.

"Первый раз об этом слышу. На связь со мной никто из руководства "Зенита" не выходил. Конечно, очень приятно. Огромное спасибо тем, кто помнит заслуги моего отца перед петербургским "Зенитом", - цитирует Дениса Сарсания Sport24.ru.

Константин Сарсания скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.
Теги: Сарсания Зенит
Сегодня, 19:34
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#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Константин Сергеевич был человек и профессионал. Помним.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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