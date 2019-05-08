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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Фабио Капелло: Дзюба повзрослел, отношусь к нему с симпатией

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отметил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба повзрослел.

– Форвард Артем Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России, а в 2018-м "СЭ" совместно с РФС признал его лучшим игроком года. Ваше мнение о нем?

– Артем тоже заслужил свой успех! Отношусь к Дзюбе с большой симпатией. К сожалению, травма не позволила нам продуктивно поработать вместе, но я ему тогда говорил, что упорный труд и вера в себя принесут свои плоды.

Потом Артем набрался опыта, повзрослел. Помню его балагуром и неунывающим парнем, которому все-таки еще не хватало зрелости для того, чтобы выжимать из себя максимум. Но чемпионат мира в России и последние два года в целом показали, что зрелый и мотивированный Дзюба, которому доверяют тренеры, – это грозная сила. Рад за него!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Капелло Дзюба
Сегодня, 09:43
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