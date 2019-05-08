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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка в Самаре

Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финального матча розыгрыша Олимп Кубка России сезона-2018/19.

При этом развлекательные активности не ограничатся стадионом, а сам почетный трофей в преддверии финала будет выставлен на центральной площади города, где 19 мая для самарских жителей состоится большой футбольный праздник.

22 мая, в день проведения финала, площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут посетить символические фан-зоны клубов-финалистов, помериться силами в граффити-баттлах и киберфутболе, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол, получить автографы амбассадоров финала, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов, принять участие в массовых флешмобах, побывать на фотовыставке, посвященной истории Кубка СССР и России.

"Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях", – отметил президент РФС Александр Дюков.

РФС
Теги: Дюков
Сегодня, 17:02
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