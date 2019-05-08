Россия РПЛ 2018/19
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РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка в Самаре
Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финального матча розыгрыша Олимп Кубка России сезона-2018/19.
При этом развлекательные активности не ограничатся стадионом, а сам почетный трофей в преддверии финала будет выставлен на центральной площади города, где 19 мая для самарских жителей состоится большой футбольный праздник.
22 мая, в день проведения финала, площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут посетить символические фан-зоны клубов-финалистов, помериться силами в граффити-баттлах и киберфутболе, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол, получить автографы амбассадоров финала, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов, принять участие в массовых флешмобах, побывать на фотовыставке, посвященной истории Кубка СССР и России.
"Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях", – отметил президент РФС Александр Дюков.
РФС
При этом развлекательные активности не ограничатся стадионом, а сам почетный трофей в преддверии финала будет выставлен на центральной площади города, где 19 мая для самарских жителей состоится большой футбольный праздник.
22 мая, в день проведения финала, площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут посетить символические фан-зоны клубов-финалистов, помериться силами в граффити-баттлах и киберфутболе, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол, получить автографы амбассадоров финала, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов, принять участие в массовых флешмобах, побывать на фотовыставке, посвященной истории Кубка СССР и России.
"Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Олимп Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций. Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях", – отметил президент РФС Александр Дюков.
РФС
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