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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: это чересчур, просто невероятно. Слишком большой срок для Кокорина

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался о наказании для форварда питерской команды Александра Кокорина.

"Это чересчур… Просто невероятно. Я понимаю, что это пример для других молодых ребят, но это просто невозможно. Обычно в таких случаях люди через пару дней жмут руки и обо всем забывают.

Такой большой срок… Да, он сделал большую ошибку, но надо наказывать человека за то, что он сделал, а не чтобы показать пример остальным", - цитирует Луческу Sport24.ru.
Теги: Луческу Кокорин Зенит
Сегодня, 17:45
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