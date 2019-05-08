Россия РПЛ 2018/19
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Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева
Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в избиении нескольких человек, прокомментировал вынесенный сегодня судом приговор.
"Рад, что мы доказали, что Кирилл не главный злодей. Мы отбили 116 статью, но также должна была уйти 213. Никто другой не признан потерпевшим. Был только легкий вред Паку. Двойное обвинение за одно и то же дело — это незаконно. А потому и реального срока быть не должно было. Они не должны были провести за решеткой ни дня и сегодня должны были быть отпущены.
Срок не изменился, потому что суд так решил. Основной срок — это хулиганство, один год и четыре месяца. Хулиганство, которого не было. Никакими доказательствами не подтверждено. Хотя Кирилл не бил в лицо Соловчуку и не ломал ему нос.
Доказательство обвинения — только фототаблица, составленная ими самими. Это необъективно. На видео не видно, кто и что делает. Как Кирилл своими тонкими ручками мог пощечиной нанести закрытую черепно-мозговую травму Паку? Мы бы заметили, если бы Пак отшатнулся или начал бы заикаться. Тут должны были быть просто побои. ЗЧМТ не было вообще, как мы думаем. Ни от Кирилла, ни от стула. Он же намеренно отказался от экспертизы. У него три сильнейших адвоката. Ему есть что-то скрывать?! Даже у Кокорина Александра всего двое! Если бы было хулиганство, были бы потерпевшие посетители. Но никто не признан потерпевшим.
Прогнозы на апелляцию? Будем биться. Зачем строить прогнозы? Мы делаем максимум. Ребята расстроились, мы, да все. Разумно было их сегодня отпустить домой. Про УДО пока не готов размышлять. Я считаю нужным сфокусироваться на апелляции", - цитирует Барика Sport24.ru.
"Рад, что мы доказали, что Кирилл не главный злодей. Мы отбили 116 статью, но также должна была уйти 213. Никто другой не признан потерпевшим. Был только легкий вред Паку. Двойное обвинение за одно и то же дело — это незаконно. А потому и реального срока быть не должно было. Они не должны были провести за решеткой ни дня и сегодня должны были быть отпущены.
Срок не изменился, потому что суд так решил. Основной срок — это хулиганство, один год и четыре месяца. Хулиганство, которого не было. Никакими доказательствами не подтверждено. Хотя Кирилл не бил в лицо Соловчуку и не ломал ему нос.
Доказательство обвинения — только фототаблица, составленная ими самими. Это необъективно. На видео не видно, кто и что делает. Как Кирилл своими тонкими ручками мог пощечиной нанести закрытую черепно-мозговую травму Паку? Мы бы заметили, если бы Пак отшатнулся или начал бы заикаться. Тут должны были быть просто побои. ЗЧМТ не было вообще, как мы думаем. Ни от Кирилла, ни от стула. Он же намеренно отказался от экспертизы. У него три сильнейших адвоката. Ему есть что-то скрывать?! Даже у Кокорина Александра всего двое! Если бы было хулиганство, были бы потерпевшие посетители. Но никто не признан потерпевшим.
Прогнозы на апелляцию? Будем биться. Зачем строить прогнозы? Мы делаем максимум. Ребята расстроились, мы, да все. Разумно было их сегодня отпустить домой. Про УДО пока не готов размышлять. Я считаю нужным сфокусироваться на апелляции", - цитирует Барика Sport24.ru.
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