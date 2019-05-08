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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Барик: не должно было быть никакого реального срока для Кокорина и Мамаева

Адвокат Вячеслав Барик, участвующий в деле по обвинению форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в избиении нескольких человек, прокомментировал вынесенный сегодня судом приговор.

"Рад, что мы доказали, что Кирилл не главный злодей. Мы отбили 116 статью, но также должна была уйти 213. Никто другой не признан потерпевшим. Был только легкий вред Паку. Двойное обвинение за одно и то же дело — это незаконно. А потому и реального срока быть не должно было. Они не должны были провести за решеткой ни дня и сегодня должны были быть отпущены.

Срок не изменился, потому что суд так решил. Основной срок — это хулиганство, один год и четыре месяца. Хулиганство, которого не было. Никакими доказательствами не подтверждено. Хотя Кирилл не бил в лицо Соловчуку и не ломал ему нос.

Доказательство обвинения — только фототаблица, составленная ими самими. Это необъективно. На видео не видно, кто и что делает. Как Кирилл своими тонкими ручками мог пощечиной нанести закрытую черепно-мозговую травму Паку? Мы бы заметили, если бы Пак отшатнулся или начал бы заикаться. Тут должны были быть просто побои. ЗЧМТ не было вообще, как мы думаем. Ни от Кирилла, ни от стула. Он же намеренно отказался от экспертизы. У него три сильнейших адвоката. Ему есть что-то скрывать?! Даже у Кокорина Александра всего двое! Если бы было хулиганство, были бы потерпевшие посетители. Но никто не признан потерпевшим.

Прогнозы на апелляцию? Будем биться. Зачем строить прогнозы? Мы делаем максимум. Ребята расстроились, мы, да все. Разумно было их сегодня отпустить домой. Про УДО пока не готов размышлять. Я считаю нужным сфокусироваться на апелляции", - цитирует Барика Sport24.ru.
Теги: Барик Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:34
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#4  Barmaley   (Сегодня, 20:36)
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online

yanus0407,
А где в конституции написано что на власть можно замахиваться безнаказанно? Да и какие они "простые смертные"? Они скорее простые долларовые миллионеры, правда все же тоже смертные.За оно выражение "убирайся в свой Китай" они должны пойти по статье разжигание межнациональной розни, плюс угроза убийством(Ст.119).А этим уродам все спустили по минимуму.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Динамо К»
Как Кирилл своими тонкими ручками мог пощечиной нанести закрытую черепно-мозговую травму Паку?
rage Переломать бы этому шакаленку эти "тонкие ручонки",чтобы не бил со спины из под тишка.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Рубин»
Читаю этот бред и диву даюсь, как адекватный человек может говорить, что нет пострадавших кроме Пака и тому только легкий вред причинили. И нет никаких доказательств. Разве ещё не весь интернет видел видеозапись с избиением водителя и чиновника?
Стратегия этих адвокатов какая-то детская - притворяться, что вообще ничего не было и косить под дэбилов.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Эти парни замахнулись на самое святое в нашей стране. Ни на Родину, ни на конституцию - нет. На власть. Такое власть простым смертным не прощает.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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