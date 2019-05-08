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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Кокорина и Мамаева увезли обратно в СИЗО после приговора

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл после вынесенного приговора Пресненском районном суде, отправились обратно в СИЗО.

Напомним, что подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем - главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Сегодня, 8 мая, судья Елена Абрамова вынесла братьям Кокориным наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии.

Александр Кокорин и Павел Мамаев провели под арестом 7 месяцев. С учетом того, что 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии, форварду "Зенита" осталось провести за решеткой 7 месяцев, а полузащитнику "Краснодара" - 6,5.

Sport24.ru
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:00
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