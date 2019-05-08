Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен

Бывший футболист московского "Динамо" Андрей Воронин высказал свое мнение о решении суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба были приговорены к тюремному заключению.

"Я считаю, это перебор. Об этом говорят многие эксперты, которые в самом начале говорили, что их нужно чуть ли не застрелить. Ребята уже понесли наказание. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен. Я уверен, что будет апелляция, надеюсь, что они не так долго будут находиться в тюрьме.

Читал, что в СИЗО нет особых условий, чтобы поддерживать физическую форму, плюс у Кокорина проблемы с коленом, он только начал возвращаться после тяжелой травмы. То, что подготовка после заключения будет длительная — это факт, шанс вернуться в футбол есть. Кокорину 28, может, лучшие годы у него впереди, а Паша постарше, ему будет тяжелее. Я думаю, они смогут вернуться, дай Бог, чтобы были предложения.

Я знаю и Мамаева, и Кокорина хорошо, Сашу просто намного ближе и дольше. Хочу пожелать им терпения, чтобы ребята держались, их многие поддерживают, многие ждут. Жалко, что так произошло, обидно за ребят. Этот пример на будущее другим футболистам. Я уверен, что ребята сильные, зная их двоих, думаю, все будет нормально. В скором времени выйдут на футбольное поле и порадуют своей игрой", - цитирует Воронина Sport24.
Теги: Воронин Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А не жалко получившего по голове стулом. А о семьях надо было думать ,когда пошли в бордель.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  нико  калуга (Сегодня, 20:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подлецы должны сидеть в тюрьме.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#3  Xx33  Москва (Сегодня, 20:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отсидят и вернутся. Молодые еще.
Регистрация: 29.04.2019 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (4)
online

Почему-то они о своих семьях не думали...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 20:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
у нас и за меньшее сажают, и просто так сажают... а это дело публичные интересы затрагивает, поэтому всё адекватно.
Неужели нормально, когда пьяные популярные спортсмены толпой херачат прохожих? Если бы их оправдали, то суд можно было бы прикрывать как некомпетентный и неспособный защитить закон.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама