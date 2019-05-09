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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Директор "Енисея": пока нереально играть только своими воспитанниками. Это утопия

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что нужно делать ставку на своих футболистов, а не покупать иностранцев.

– Вы согласны с тезисами Кадырова?

– Я согласен с другим тезисам, что в любом случае надо пытаться растить своих игроков и желательно, чтобы они действительно были наши, с российским паспортом. Но для этого необходимо изначально создать условия для работы детских тренеров, чтобы они были заинтересованы. Думаю, что равновесие нарушено только из-за того, что очень мало тех, кто действительно работает с душой. Прекрасно понимаю, что условия для работы мало где созданы. Должна быть финансовая заинтересованность, чтобы тренер работал и пахал, а не отбывал номер.

– Эта проблема решается ужесточением лимита и развитием детского футбола?

– Я так далеко не заглядываю. Смотрю по Красноярскому краю и понимаю, что ребята если отсюда уезжают, то в поисках лучших условий. Правильно все-таки создавать достойные места для подрастающего поколения, а потом формировать и пытаться играть своими воспитанниками. Но все равно, выступать только своими игроками невозможно. Это утопия. Нужно стараться, чтобы как можно больше родных воспитанников было. Пока нереально играть только своими ребятами.

– У "Енисея" есть желание и возможности пригласить к себе Кокорина и Мамаева?
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– Считаю, что вся эта история затянулась. То, что случилось это беда, такого никому не пожелаешь. Хотелось, чтобы быстрее все для ребят закончилось, и они вернулись к нормальной жизни. Но стало и уроком для них.

Ребята очень мастеровитые игроки. Если говорим о футбольных качествах, то такие люди были бы усилением для любой команды. Футболисты квалифицированные, этого не отнять. О другом пока рано говорить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Енисей
Сегодня, 17:02
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