Россия РПЛ 2018/19
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15:39
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Директор "Енисея": пока нереально играть только своими воспитанниками. Это утопия
Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что нужно делать ставку на своих футболистов, а не покупать иностранцев.
– Вы согласны с тезисами Кадырова?
– Я согласен с другим тезисам, что в любом случае надо пытаться растить своих игроков и желательно, чтобы они действительно были наши, с российским паспортом. Но для этого необходимо изначально создать условия для работы детских тренеров, чтобы они были заинтересованы. Думаю, что равновесие нарушено только из-за того, что очень мало тех, кто действительно работает с душой. Прекрасно понимаю, что условия для работы мало где созданы. Должна быть финансовая заинтересованность, чтобы тренер работал и пахал, а не отбывал номер.
– Эта проблема решается ужесточением лимита и развитием детского футбола?
– Я так далеко не заглядываю. Смотрю по Красноярскому краю и понимаю, что ребята если отсюда уезжают, то в поисках лучших условий. Правильно все-таки создавать достойные места для подрастающего поколения, а потом формировать и пытаться играть своими воспитанниками. Но все равно, выступать только своими игроками невозможно. Это утопия. Нужно стараться, чтобы как можно больше родных воспитанников было. Пока нереально играть только своими ребятами.
– У "Енисея" есть желание и возможности пригласить к себе Кокорина и Мамаева?
[b][/b]
– Считаю, что вся эта история затянулась. То, что случилось это беда, такого никому не пожелаешь. Хотелось, чтобы быстрее все для ребят закончилось, и они вернулись к нормальной жизни. Но стало и уроком для них.
Ребята очень мастеровитые игроки. Если говорим о футбольных качествах, то такие люди были бы усилением для любой команды. Футболисты квалифицированные, этого не отнять. О другом пока рано говорить.
"Спорт-Экспресс"
– Вы согласны с тезисами Кадырова?
– Я согласен с другим тезисам, что в любом случае надо пытаться растить своих игроков и желательно, чтобы они действительно были наши, с российским паспортом. Но для этого необходимо изначально создать условия для работы детских тренеров, чтобы они были заинтересованы. Думаю, что равновесие нарушено только из-за того, что очень мало тех, кто действительно работает с душой. Прекрасно понимаю, что условия для работы мало где созданы. Должна быть финансовая заинтересованность, чтобы тренер работал и пахал, а не отбывал номер.
– Эта проблема решается ужесточением лимита и развитием детского футбола?
– Я так далеко не заглядываю. Смотрю по Красноярскому краю и понимаю, что ребята если отсюда уезжают, то в поисках лучших условий. Правильно все-таки создавать достойные места для подрастающего поколения, а потом формировать и пытаться играть своими воспитанниками. Но все равно, выступать только своими игроками невозможно. Это утопия. Нужно стараться, чтобы как можно больше родных воспитанников было. Пока нереально играть только своими ребятами.
– У "Енисея" есть желание и возможности пригласить к себе Кокорина и Мамаева?
[b][/b]
– Считаю, что вся эта история затянулась. То, что случилось это беда, такого никому не пожелаешь. Хотелось, чтобы быстрее все для ребят закончилось, и они вернулись к нормальной жизни. Но стало и уроком для них.
Ребята очень мастеровитые игроки. Если говорим о футбольных качествах, то такие люди были бы усилением для любой команды. Футболисты квалифицированные, этого не отнять. О другом пока рано говорить.
"Спорт-Экспресс"
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