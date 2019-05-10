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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Константин Кучаев впервые с февраля приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев приступил к занятиям в общей группе впервые с февраля.

21-летний хавбек получил травму мениска на сборах в Испании, после чего перенес операцию.

Футболист также пропустил старт сезона-2018/19, так как восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

В текущем сезоне Кучаев провел всего три матча в чемпионате России и еще два — в Лиге чемпионов.

Sport24.ru
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 12:16
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#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 12:46)
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online
Болеет за:
ЦСКА
как раз к новому сезону полностью восстановится спокойно


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Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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