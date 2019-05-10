Россия РПЛ 2018/19
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"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
"Челси" вышел в финал Лиги Европы (10)
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"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (6)
"Арсенал" переиграл "Валенсию" и вышел в финал Лиги Европы (6)
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Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Источник: Аллегри поставил ряд условий "Ювентусу"
Вчера, 23:15
Источник: Зидан провёл встречу с Модричем
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СМИ: Куман может сменить Вальверде в "Барселоне"
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Вчера, 21:56
Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника (4)
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"Реал" готов перевести Бэйла в дубль (2)
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Чемпионат Италии представил свой новый логотип
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СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна (1)
Константин Кучаев впервые с февраля приступил к тренировкам в общей группе
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев приступил к занятиям в общей группе впервые с февраля.
21-летний хавбек получил травму мениска на сборах в Испании, после чего перенес операцию.
Футболист также пропустил старт сезона-2018/19, так как восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.
В текущем сезоне Кучаев провел всего три матча в чемпионате России и еще два — в Лиге чемпионов.
Sport24.ru
21-летний хавбек получил травму мениска на сборах в Испании, после чего перенес операцию.
Футболист также пропустил старт сезона-2018/19, так как восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.
В текущем сезоне Кучаев провел всего три матча в чемпионате России и еще два — в Лиге чемпионов.
Sport24.ru
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