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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

"Анжи" - "Арсенал": стартовые составы команд

Стали известны составы "Анжи" и "Арсенала" на матч 28-го тура РПЛ.

"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долго, Понсе.

Запасные - Богатырев, Саидов, Ягьяев, Кацаев, Керимов, Маркелов, Лексано, Иванченко, Агаларов.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Кангва, Джорджевич

Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Коне, Мирзов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
Теги: Анжи Арсенал
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#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Вперед, Туляки! Давите террористов!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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