Россия РПЛ 2018/19
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16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
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"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (24)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (24)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
"Анжи" - "Арсенал": стартовые составы команд
Стали известны составы "Анжи" и "Арсенала" на матч 28-го тура РПЛ.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долго, Понсе.
Запасные - Богатырев, Саидов, Ягьяев, Кацаев, Керимов, Маркелов, Лексано, Иванченко, Агаларов.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Кангва, Джорджевич
Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Коне, Мирзов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Долго, Понсе.
Запасные - Богатырев, Саидов, Ягьяев, Кацаев, Керимов, Маркелов, Лексано, Иванченко, Агаларов.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Кангва, Джорджевич
Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Коне, Мирзов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
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