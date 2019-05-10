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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи"

В матче 28-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал победу над "Анжи".

Чемпионат России

28 тур

"Анжи" – "Арсенал" 0:1

Гол: Бакаев, 34

"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).

"Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

Предупреждения: Калошин, 60, Костадинов, 70, Ожегович, 89, Иванченко, 90
Теги: Арсенал Тула Анжи
Сегодня, 18:21
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16
(3)
#16  soloz   Россия (Сегодня, 19:50)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А поросята пали ЕЩЕ НИЖЕ !! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:47)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kane
Бакаева возвращать по месту постоянной прописки.

В Назрань что-ли?


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  strekall  Руcь (Сегодня, 19:32)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
очередного слива Спартака в европе

Ему туда еще попасть надо, что неочевидно laughing


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#13  GS  Москва (Сегодня, 19:09)
  • +1
  •  (3)

Kane,
Хорошее усиление на следующий год и бесплатно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  Kane  RA (Сегодня, 19:04)
  • +1
  •  (3)

Бакаева возвращать по месту постоянной прописки.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#11  Neighbor   (Сегодня, 19:01)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Frank Dux-
попей чеченской

Шурег, не вам рассказывать про питие чеченской колы... Что вы там пили, когда лежали под НВФ "Дадаханов и его ослотрахи"? joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#10  Irbis   (Сегодня, 18:52)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,Ой чмо ну ты и идиот...тждем нового сезона и очередного слива Спартака в европе
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#9  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:49)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Neighbor,
попей чеченской спартак-колы - полегчает laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#8  Neighbor   (Сегодня, 18:44)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
-Frank Dux-,
Сашка, кого уронили - большой вопрос, уронили скорей тех, кто меняет три очка в чемпионате на одно очко старого бразила. И тех, кто пальцы бережет


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:42)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Neighbor,
тебя в роддоме явно головой об бордюр уронили, и так раз пять laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#6  vasiliy   (Сегодня, 18:42)
  • -1
  •  (11)

даст бог Уфа отберет не много у народных вот песня будет хотя видимо команда с верху существует по поводу нахождения великих в пятерке судя по последним играм wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#5  Neighbor   (Сегодня, 18:40)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Frank Dux-
с 6 местом тебя

Пончик, нам похрен, кто как сыграет, главное - как сыграем МЫ. Что самое смешное - вашему табуно тоже. Похрен, кто как сыграет, главное - как сыграет СПАРТАК!
Санчо, а как там у вас в конной бригаде имени великого палко-вводца времен Гражданской, по имени Буден Неладен, стеллу памяти Машки Фернандес уже поставили? И оросили горючими слезами? smile


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#4  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:28)
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Neighbor,
с 6 местом тебя, дурачок свиноухий laughing


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 18:26)
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Вы просмотрели очередное доказательство теоремы "все, к чему прикасается Зегнид - превращается в говно". Серия называется "Дорогой дружбы", и повествует о том, как Газпром дал овце...э-э-э...пасам денег, чтоб сдали игру ЗеКа Синит, и эти деньги пришлось потратить на билет в пердив laughing


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  -Frank Dux-   (Сегодня, 18:25)
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
спартачок опущен в таблице. А уж как туляки с конями перекликиваются: е5 спартак е5, так вообще красота laughing

ТЫЦ


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#1  Бриг   (Сегодня, 18:25)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Ожидаемо.Арсенал особо-то не напрягался.Полуфинал Кубка в уме.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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