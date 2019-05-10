Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (1)
19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (24)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (24)
18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (15)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (15)
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (27)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (27)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Анжи"
В матче 28-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал победу над "Анжи".
Чемпионат России
28 тур
"Анжи" – "Арсенал" 0:1
Гол: Бакаев, 34
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).
"Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).
Предупреждения: Калошин, 60, Костадинов, 70, Ожегович, 89, Иванченко, 90
Чемпионат России
28 тур
"Анжи" – "Арсенал" 0:1
Гол: Бакаев, 34
"Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), Гайдаров (Иванченко, 65), Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе (Агаларов, 74).
"Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич (Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).
Предупреждения: Калошин, 60, Костадинов, 70, Ожегович, 89, Иванченко, 90
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.