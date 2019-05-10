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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
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"Локомотив" удержится на втором месте?



 

Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут

Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минутВ прошлом туре казанцы прервали безвыигрышную серию, до того отобрали очки у «Спартака», а «Локомотив» напротив завершил серию без поражений. Но из-за провального начала в исполнении казанцев борьбы не получилось.

У Бердыева меньше проблем с составом, чем у Сёмина

Нет, конечно, кадровый ресурс у Юрия Палыча гораздо мощнее, но сегодня ему, по сути, пришлось обойтись без полноценной полузащиты. Денисов, видимо, закончил выступления за очередную команду, Баринов с Тарасовым вдруг оказались травмированы. Поэтому Сёмину пришлось придумывать замысловатую схему с тремя центральными защитниками, единственным опорником Крыховяком и расположившимися над ним Миранчукам с Жемалетдиновым. В этой троице выше чаще оказывался Алексей.

Прогресс в игре «Рубина» объясняется не только работой Бердыева и растущей сыгранностью команды: Курбан Бекиевич наконец получил возможность выставлять более-менее оптимальный состав с Цаллаговым, Игорем Коноваловым, Подберёзкиным, Полозом, Байрамяном. Наличие этих футболистов обещало «Локомотиву» нелёгкий матч.

Икота Станислава Сухины

Но уже на второй минуте в матче многое решилось. При назначении очередного пенальти в ворота «Локомотива» все сразу вспоминают о начальнике команды, бывшем арбитре Станиславе Сухине. Действительно, кому-кому, а не «железнодорожникам» жаловаться на судейство. Для взглянувших на результат матча пенальти на второй минуте выглядит судейским убийством «Рубина», но здесь стоило винить не Безбородова, а Подберёзкина. Он зачем-то врезался в Алексея Миранчука на краю штрафной и сам привёз 11-метровый. Отметить можно и голкипера Ивана Коновалова, который за полминуты до этого зачем-то отбил уходившую за лицевую безадресную подачу на угловой.


Пенальти в ворота «Рубина» вопросов не вызвал, но, с другой стороны, через несколько минут Хёведес в своей штрафной с локтём напрыгнул на Сорокина. Егор не спорил, комментаторы не обратили внимания на эпизод, как и судьи. Может, зря.

Три центральных – три ошибки

Курбан Бердыев, естественно, играл по своей обычной расстановке 5-3-2, но количеством в обороне не взял. На 10-й минуте Алексей Миранчук выманил и отыграл пасом Сорокина (центдэф №1), Жемалетдинов догнал мяч и удачно прострелил из-под Уремовича (№2), а Смолов в центре штрафной легко отклеился от Камболова (№3) и вспомнил славные краснодарские времена, где исполнял наконечника в команде с креативными комбинирующими партнёрами.


До Лиги чемпионов далеко

«Локомотив» собрался в следующем сезоне играть в главном клубном турнире, поражающем своими камбэками, поэтому по идее должен был расслабиться, позволить «Рубину» вернуться в игру и дать сравнять счёт. Но до перерыва хозяева не отдавали инициативы, здорово двигались и довольно легко создавали острые ситуации.

Курбан Бердыев всегда настраивает свою команду на ноль в обороне, но сложилось такое впечатление, что защита гостей, пропустив дважды, напрочь забыла все установки тренера и перманентно косячила. Если бы сильно требовалось, «Локомотив» непременно надавил бы мощнее и забил ещё, но тот же Смолов мог себе позволить промахнуться метров с 15-ти, глобально от этого ничего не менялось.

И снова Подберёзкин всё испортил

По понятным причинам во втором тайме «Локомотив» решил сыграть от обороны: преимущество было комфортным, соперник не внушал ужаса, на пространстве атаковать было легче, а в среду всё-таки кубковый полуфинал.

Но не успел «Рубин» прощупать слабые места соперника в позиционных атаках, как Подберёзкин дёрнулся срывать быструю атаку и сфолил на вторую жёлтую. Кажется, главный неудачник матча просто забыл, что прицепом к пенальти на 3-й минуте получил карточку. Таким образом, Подберёзкин в матче против команды, где он начинал карьеру, похоронил «Рубин» окончательно и бесповоротно.

4:0 вместо 3:1

«Рубин» в меньшинстве выглядел достойно: продолжал худо-бедно идти вперёд, в обороне не разваливался, но всё-таки в такой ситуации голы были вопросом времени. Третий казанцы пропустили совсем не обязательный: Игорь Коновалов просто стоял и смотрел, как Крыховяк выпрыгивает на подачу углового. Безбородов дал шанс гостям уйти от разгрома, но всё тот же Коновалов смазал пенальти. А вот грузинский вундеркинд, из-за которого Сёмин конфликтовал с прежним руководством и которого привёл только после отставки Геркуса и Штоффельхауса, свой шанс использовал – для Хвичи Кварацхелии концовка имела большее значение, чем для кого-либо.

А дальше-то что?

У «Рубина» – спокойное завершение сезона. С «Локо» интереснее. «Ростов» сегодня не мог настроиться на матч чемпионата из-за кубкового полуфинала с «Локомотивом», а для команды Сёмина кубковый вопрос так остро не стоит: никто не вспомнит о поражении в кубке, если Юрий Палыч заработает кучу денег, гарантировав команде группу Лиги чемпионов. Прямо по курсу выезд в Екатеринбург, где тоже думают сейчас только о Кубке, и обречённая на «стыки» «Уфа» дома. Кажется, только «лишняя» игра в Кубке (финал запланирован между двумя турами чемпионата) может помешать «Локомотиву» удержаться вторым.

Чемпионат России

28 тур

"Локомотив" – "Рубин" 4:0

Голы: Антон Миранчук, 4 (пенальти), Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87


"Локомотив": Гилерме, Хёведес (Лапшов, 89), Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Идову, 90), Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук (Кварацхелия, 78), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Башкиров (Могилевец, 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).

Предупреждения: Подберёзкин, 3, 55, Жемалетдинов, 66, Сагитов, 79, Рыбус, 82

Удаление: Подберёзкин, 55

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: ФК "Локомотив"

Теги: Локомотив Рубин Подберезкин Миранчук Ал. Семин Бердыев
Сегодня, 21:11
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#4  Romgus  Самара (Сегодня, 22:38)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Александр Иванов,
30 туров везло, да еще в ЛЧ. Величайший шаман в истории!
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Я ж говорю, что от тренера мало что зависит. Игру выигрывают игроки. С "Ростовом" Бердыеву в своё время просто повезло
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 21:41)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Lokoflesh
Байерсдорфер это наверное смешно.

тьфу блин, перепутал Штоффельхауса с бывшим зенитовским, спасибо
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:33)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Байерсдорфер это наверное смешно.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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