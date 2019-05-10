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Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут
У Бердыева меньше проблем с составом, чем у Сёмина
Нет, конечно, кадровый ресурс у Юрия Палыча гораздо мощнее, но сегодня ему, по сути, пришлось обойтись без полноценной полузащиты. Денисов, видимо, закончил выступления за очередную команду, Баринов с Тарасовым вдруг оказались травмированы. Поэтому Сёмину пришлось придумывать замысловатую схему с тремя центральными защитниками, единственным опорником Крыховяком и расположившимися над ним Миранчукам с Жемалетдиновым. В этой троице выше чаще оказывался Алексей.
Прогресс в игре «Рубина» объясняется не только работой Бердыева и растущей сыгранностью команды: Курбан Бекиевич наконец получил возможность выставлять более-менее оптимальный состав с Цаллаговым, Игорем Коноваловым, Подберёзкиным, Полозом, Байрамяном. Наличие этих футболистов обещало «Локомотиву» нелёгкий матч.
Икота Станислава Сухины
Но уже на второй минуте в матче многое решилось. При назначении очередного пенальти в ворота «Локомотива» все сразу вспоминают о начальнике команды, бывшем арбитре Станиславе Сухине. Действительно, кому-кому, а не «железнодорожникам» жаловаться на судейство. Для взглянувших на результат матча пенальти на второй минуте выглядит судейским убийством «Рубина», но здесь стоило винить не Безбородова, а Подберёзкина. Он зачем-то врезался в Алексея Миранчука на краю штрафной и сам привёз 11-метровый. Отметить можно и голкипера Ивана Коновалова, который за полминуты до этого зачем-то отбил уходившую за лицевую безадресную подачу на угловой.
Пенальти в ворота «Рубина» вопросов не вызвал, но, с другой стороны, через несколько минут Хёведес в своей штрафной с локтём напрыгнул на Сорокина. Егор не спорил, комментаторы не обратили внимания на эпизод, как и судьи. Может, зря.
Три центральных – три ошибки
Курбан Бердыев, естественно, играл по своей обычной расстановке 5-3-2, но количеством в обороне не взял. На 10-й минуте Алексей Миранчук выманил и отыграл пасом Сорокина (центдэф №1), Жемалетдинов догнал мяч и удачно прострелил из-под Уремовича (№2), а Смолов в центре штрафной легко отклеился от Камболова (№3) и вспомнил славные краснодарские времена, где исполнял наконечника в команде с креативными комбинирующими партнёрами.
До Лиги чемпионов далеко
«Локомотив» собрался в следующем сезоне играть в главном клубном турнире, поражающем своими камбэками, поэтому по идее должен был расслабиться, позволить «Рубину» вернуться в игру и дать сравнять счёт. Но до перерыва хозяева не отдавали инициативы, здорово двигались и довольно легко создавали острые ситуации.
Курбан Бердыев всегда настраивает свою команду на ноль в обороне, но сложилось такое впечатление, что защита гостей, пропустив дважды, напрочь забыла все установки тренера и перманентно косячила. Если бы сильно требовалось, «Локомотив» непременно надавил бы мощнее и забил ещё, но тот же Смолов мог себе позволить промахнуться метров с 15-ти, глобально от этого ничего не менялось.
И снова Подберёзкин всё испортил
По понятным причинам во втором тайме «Локомотив» решил сыграть от обороны: преимущество было комфортным, соперник не внушал ужаса, на пространстве атаковать было легче, а в среду всё-таки кубковый полуфинал.
Но не успел «Рубин» прощупать слабые места соперника в позиционных атаках, как Подберёзкин дёрнулся срывать быструю атаку и сфолил на вторую жёлтую. Кажется, главный неудачник матча просто забыл, что прицепом к пенальти на 3-й минуте получил карточку. Таким образом, Подберёзкин в матче против команды, где он начинал карьеру, похоронил «Рубин» окончательно и бесповоротно.
4:0 вместо 3:1
«Рубин» в меньшинстве выглядел достойно: продолжал худо-бедно идти вперёд, в обороне не разваливался, но всё-таки в такой ситуации голы были вопросом времени. Третий казанцы пропустили совсем не обязательный: Игорь Коновалов просто стоял и смотрел, как Крыховяк выпрыгивает на подачу углового. Безбородов дал шанс гостям уйти от разгрома, но всё тот же Коновалов смазал пенальти. А вот грузинский вундеркинд, из-за которого Сёмин конфликтовал с прежним руководством и которого привёл только после отставки Геркуса и Штоффельхауса, свой шанс использовал – для Хвичи Кварацхелии концовка имела большее значение, чем для кого-либо.
А дальше-то что?
У «Рубина» – спокойное завершение сезона. С «Локо» интереснее. «Ростов» сегодня не мог настроиться на матч чемпионата из-за кубкового полуфинала с «Локомотивом», а для команды Сёмина кубковый вопрос так остро не стоит: никто не вспомнит о поражении в кубке, если Юрий Палыч заработает кучу денег, гарантировав команде группу Лиги чемпионов. Прямо по курсу выезд в Екатеринбург, где тоже думают сейчас только о Кубке, и обречённая на «стыки» «Уфа» дома. Кажется, только «лишняя» игра в Кубке (финал запланирован между двумя турами чемпионата) может помешать «Локомотиву» удержаться вторым.
28 тур
"Локомотив" – "Рубин" 4:0
Голы: Антон Миранчук, 4 (пенальти), Смолов, 10, Крыховяк, 73, Кварацхелия, 87
"Локомотив": Гилерме, Хёведес (Лапшов, 89), Кверквелия, Чорлука, Игнатьев (Идову, 90), Рыбус, Крыховяк, Ал. Миранчук (Кварацхелия, 78), Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Смолов.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Устинов, 74), Башкиров (Могилевец, 74), Подберёзкин, Коновалов, Байрамян, Полоз (Сагитов, 78).
Предупреждения: Подберёзкин, 3, 55, Жемалетдинов, 66, Сагитов, 79, Рыбус, 82
Удаление: Подберёзкин, 55
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК "Локомотив"
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