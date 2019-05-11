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Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Тони Шуньич: пока нет никаких новостей по поводу нового контракта с "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Тони Шуньич сообщил, что пока не получал предложения о продлении контракта со своим нынешним клубом.

"Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от "Динамо" поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается.

Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды ещё два матча в чемпионате России", — цитируют Шуньича "Известия".
Теги: Шуньич Динамо
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#1  sergey3709   (Сегодня, 13:21)
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online

Сначала надо с тренером определиться
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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