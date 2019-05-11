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"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки"
Матч на «Ахмат Арене» выиграла не та команда, которой очки были нужнее: «Крылья» потерпели 8-е поражение в 10-ти последних матчах, почти приговорили себя к «стыкам», но страшно другое: с такими проблемами в составе и игрой самарцы не смотрятся в них фаворитами.
Старт на ФНЛ
«Крылья» и так на 3 очка отставали от «Динамо», а учитывая календарь команд («Спартак» с ЦСКА у самарцев, «Енисей» и «Арсенал» у москвичей), любой результат, кроме победы, почти наверняка отправлял бы команду Божовича в стыковые матчи. Но начали гости так, будто не то что не собираются избегать «стыков», а будто неспособны преуспеть даже в них.
Первая же атака «Ахмата» стала для «Крыльев» пугающей: после верхового заброса Денисов скинул мяч прямо под удар сопернику Олегу Иванову. Рыжиков отбил мяч на угловой, а с его розыгрыша Мбенг открыл счёт – Тимофеев форварду даже не помешал.
В первые минут 10 самарцы откровенно поплыли и вообще никак не могли сдержать соперника. В первой половине тайма Рыжиков вообще был самым активным игроком в составе «Крыльев». И речь шла не о перепасовке с защитниками, а о сэйвах и игре на выходах. «Ахмат» собирался все подборы в опорной зоне, без труда вскрывал позиционную оборону «Крыльев» и заставлял защитников соперника надеяться на офсайд при быстрых выпадах. Несколько раз опаснейшие выпады грозненцев завершал лайнсмен.
Но в концовке тайма Мбенг с Исмаэлом (первую голевую тоже отдал он) разыграли шикарную стеночку – здесь на офсайд надеяться было не надо, Аблай бежал из глубины, но работать за ним никто нужным не счёл. «Ахмат» вполне наиграл на 2:0 по итогам тайма, нанеся 6 ударов в створ.
Ремейк матча в Петербурге
Прямой аналогии с матчем «Крыльев» против «Зенита» провести не получится, всё же в Грозном самарцы иногда атаковали в ответ. Их оборону тоже разрывали, но и «Крылья» создали несколько шансов, порой успешно прессингуя на чужой половине. Сразу два опасных удара было нанесено в районе 15-й минуте после стандарта, по истечении получаса игры Шейдаев внезапно выскочил 1 на 1 после ужасной потери Шиманьски, но ещё более ужасно распорядился своим шансом. Перед вторым голом «Ахмата» Зиньковский с метра запустил мяч параллельно воротам.
Зато потом нотки матча в Петербурге проявились отчётливо: «Ахмат» сделал счёт 2:0, на пару минут расслабился и пропустил со стандарта от Бурлака при попустительстве Нижича. «Крылья» снова подобрались к сопернику, когда тот уже посчитал дело сделанным, но не догнали.
Дальше тоже было похоже: во втором тайме «Крылья» больше атаковали позиционно, но не создали ни одного момента и даже не приблизились к созданию: минуте на 80-й я внезапно поймал себя на мысли, что слежу не за перепасовками гостей, а за меняющимися надписями на мультимедийных рекламных щитах вокруг поля. Несмотря на минимальный разрыв, «Ахмат» довёл матч до победы вообще без проблем.
У Божовича нет игроков. Не сам ли он себя их лишает?
После игры с «Уфой» мы с коллегой атаковали Миодрага вопросами о 19-летнем лучшем бомбардире молодёжки Егоре Голенкове. Когда сломался Корниленко, вместо него вышел другой форвард дубля, 21-летний серб Ваня Вучичевич, а Голенкова не было даже в запасе. Отыграл Вучичевич ужасно, ещё и избегая борьбы.
Выводы Божович сделал: сегодня серб играл за дубль и забил победный мяч. Голенков тоже играл и тоже забил, но, естественно, оба не были включены в заявку на матч основы. Там вообще не оказалось игроков, способных усилить атаку: Божович выпустил на поле лишь крайнего защитника Зотова и центрхава Антона. Третьим выпускать было некого.
Но почему? В Самаре делают ставку на дубль? Почему при полном отсутствии атакующих игроков (для Джано, Самедова и Корниленко сезон закончен, Канунников по-прежнему травмирован) в резерве Голенков и тот же Вучичевич бегали за молодёжку, а не попали в запас? Божович жалуется, что у него нет игроков, но сам же от них отказывается и замену оставляет просто неиспользованной.
Время Бериши
Зато у Рахимова нашлось кем усилить игру. Автор двух голевых передач Исмаэл Сильва в перерыве был вынужден покинуть поле, так что контратакующей игре «Ахмата» не хватало точности. Зато с выходом Бернарда Бериши она стала острой, как кавказский кинжал. Самарцы даже не пытались чисто остановить косовара, который двумя рывками и одной провокацией заработал для соперников три жёлтые карточки. В завершении по традиции всё запорол, но благодаря нему «Ахмат» завершал встречу в атаке.
У грозненцев минимум до завтра сохраняются теоретические шансы обогнать «Спартак», а самарцам перед встречей с красно-белыми и ЦСКА остаётся только надеяться, что в «стыках» им попадётся «Томь», которая совсем не рвётся в премьер-лигу. Ситуация психологически осложняется ещё и тем, что к этим играм обескровленной команде, видимо, придётся подходить с 10 поражениями в 12 матчах.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Роши, 46), Шиманьски (Бериша, 64), Мбенг (Балай, 72).
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон, 76), Шейдаев.
Предупреждения: Рохель, 55, Ткачук, 77, Рабиу, 84, Бурлак, 90+2, Иванов, 90+3
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Старт на ФНЛ
«Крылья» и так на 3 очка отставали от «Динамо», а учитывая календарь команд («Спартак» с ЦСКА у самарцев, «Енисей» и «Арсенал» у москвичей), любой результат, кроме победы, почти наверняка отправлял бы команду Божовича в стыковые матчи. Но начали гости так, будто не то что не собираются избегать «стыков», а будто неспособны преуспеть даже в них.
Первая же атака «Ахмата» стала для «Крыльев» пугающей: после верхового заброса Денисов скинул мяч прямо под удар сопернику Олегу Иванову. Рыжиков отбил мяч на угловой, а с его розыгрыша Мбенг открыл счёт – Тимофеев форварду даже не помешал.
В первые минут 10 самарцы откровенно поплыли и вообще никак не могли сдержать соперника. В первой половине тайма Рыжиков вообще был самым активным игроком в составе «Крыльев». И речь шла не о перепасовке с защитниками, а о сэйвах и игре на выходах. «Ахмат» собирался все подборы в опорной зоне, без труда вскрывал позиционную оборону «Крыльев» и заставлял защитников соперника надеяться на офсайд при быстрых выпадах. Несколько раз опаснейшие выпады грозненцев завершал лайнсмен.
Но в концовке тайма Мбенг с Исмаэлом (первую голевую тоже отдал он) разыграли шикарную стеночку – здесь на офсайд надеяться было не надо, Аблай бежал из глубины, но работать за ним никто нужным не счёл. «Ахмат» вполне наиграл на 2:0 по итогам тайма, нанеся 6 ударов в створ.
Ремейк матча в Петербурге
Прямой аналогии с матчем «Крыльев» против «Зенита» провести не получится, всё же в Грозном самарцы иногда атаковали в ответ. Их оборону тоже разрывали, но и «Крылья» создали несколько шансов, порой успешно прессингуя на чужой половине. Сразу два опасных удара было нанесено в районе 15-й минуте после стандарта, по истечении получаса игры Шейдаев внезапно выскочил 1 на 1 после ужасной потери Шиманьски, но ещё более ужасно распорядился своим шансом. Перед вторым голом «Ахмата» Зиньковский с метра запустил мяч параллельно воротам.
Зато потом нотки матча в Петербурге проявились отчётливо: «Ахмат» сделал счёт 2:0, на пару минут расслабился и пропустил со стандарта от Бурлака при попустительстве Нижича. «Крылья» снова подобрались к сопернику, когда тот уже посчитал дело сделанным, но не догнали.
Дальше тоже было похоже: во втором тайме «Крылья» больше атаковали позиционно, но не создали ни одного момента и даже не приблизились к созданию: минуте на 80-й я внезапно поймал себя на мысли, что слежу не за перепасовками гостей, а за меняющимися надписями на мультимедийных рекламных щитах вокруг поля. Несмотря на минимальный разрыв, «Ахмат» довёл матч до победы вообще без проблем.
У Божовича нет игроков. Не сам ли он себя их лишает?
После игры с «Уфой» мы с коллегой атаковали Миодрага вопросами о 19-летнем лучшем бомбардире молодёжки Егоре Голенкове. Когда сломался Корниленко, вместо него вышел другой форвард дубля, 21-летний серб Ваня Вучичевич, а Голенкова не было даже в запасе. Отыграл Вучичевич ужасно, ещё и избегая борьбы.
Выводы Божович сделал: сегодня серб играл за дубль и забил победный мяч. Голенков тоже играл и тоже забил, но, естественно, оба не были включены в заявку на матч основы. Там вообще не оказалось игроков, способных усилить атаку: Божович выпустил на поле лишь крайнего защитника Зотова и центрхава Антона. Третьим выпускать было некого.
Но почему? В Самаре делают ставку на дубль? Почему при полном отсутствии атакующих игроков (для Джано, Самедова и Корниленко сезон закончен, Канунников по-прежнему травмирован) в резерве Голенков и тот же Вучичевич бегали за молодёжку, а не попали в запас? Божович жалуется, что у него нет игроков, но сам же от них отказывается и замену оставляет просто неиспользованной.
Время Бериши
Зато у Рахимова нашлось кем усилить игру. Автор двух голевых передач Исмаэл Сильва в перерыве был вынужден покинуть поле, так что контратакующей игре «Ахмата» не хватало точности. Зато с выходом Бернарда Бериши она стала острой, как кавказский кинжал. Самарцы даже не пытались чисто остановить косовара, который двумя рывками и одной провокацией заработал для соперников три жёлтые карточки. В завершении по традиции всё запорол, но благодаря нему «Ахмат» завершал встречу в атаке.
У грозненцев минимум до завтра сохраняются теоретические шансы обогнать «Спартак», а самарцам перед встречей с красно-белыми и ЦСКА остаётся только надеяться, что в «стыках» им попадётся «Томь», которая совсем не рвётся в премьер-лигу. Ситуация психологически осложняется ещё и тем, что к этим играм обескровленной команде, видимо, придётся подходить с 10 поражениями в 12 матчах.
Чемпионат России
28 тур
"Ахмат" – "Крылья Советов" 2:1
Голы: Мбенг, 3, 42, Бурлак, 44
28 тур
"Ахмат" – "Крылья Советов" 2:1
Голы: Мбенг, 3, 42, Бурлак, 44
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Роши, 46), Шиманьски (Бериша, 64), Мбенг (Балай, 72).
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон, 76), Шейдаев.
Предупреждения: Рохель, 55, Ткачук, 77, Рабиу, 84, Бурлак, 90+2, Иванов, 90+3
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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