В сети появились фотографии новой гостевой формы "Зенита"

? Exclusive: Zenit 19-20 Away Kit Leaked: https://t.co/SL3mwccfg9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 11, 2019

Появился возможный гостевой комлект формы "Зенита" на сезон-2019/2020, информирует портал Footyheadlines.Футболка выполнена в белом цвете, на воротнике и рукавах сделаны полосы.