Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В сети появились фотографии новой гостевой формы "Зенита"

Появился возможный гостевой комлект формы "Зенита" на сезон-2019/2020, информирует портал Footyheadlines.

Футболка выполнена в белом цвете, на воротнике и рукавах сделаны полосы.

Теги: Зенит
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:59)
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Какой в России государственный язык? Русский или шпрейхен зе дойч?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 09:31)
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У матросов нет вопросов
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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