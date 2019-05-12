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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Виктор Гончаренко: ЦСКА ждал, что предложит "Зенит", а сам предлагал мало

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Зенита" (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.

— Мы забили, потом расслабились, выпустили нити игры. Могли сыграть более смело. Мы ждали, что предложит "Зенит", а сами предлагали мало. Провели много встречных атак.

— Что случилось с командой весной?

— Такие вещи надо обсуждать внутри. Это более глобальный вопрос.

— В Петербурге говорят, что у ЦСКА мало шансов на Лигу чемпионов…

— Это в Петербурге так говорят.

— Но я еще не задал вопрос…

— Мне ваш вопрос понятен. (На этом Гончаренко ушел с пресс-конференции).

Sport24
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 21:37
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9
(1)
#9  F.Totti.   (Сегодня, 22:39)
  • -3
  •  (5)

Цитата: KARASS
ПОСЛЕДНИЕ В Л Е ПОИГРАТЬ СЧАСТЬЕ НЕИМОВЕРНОЕ -ДОКАТИЛИСЬ ХОТЯ ОРАЛИ ЧТО ГОВНОЧАШКА НЕ НУЖНА

Она и нах не нужна,а то что вам указали на ваше место и лишили доходов от ЛЧ,это радует,а в ЛЕ пусть Тула играет,это будет справедливо
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 22:27)
  • +2
  •  (4)

Цитата: SPV
Какая нах ЛЧ и цска, в ЛЕ бы попасть уже успех невероятный

Спартак то думаешь попадёт в ЛЕ?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  KARASS   (Сегодня, 22:25)
  • -1
  •  (5)

Цитата: SPV
Какая нах ЛЧ и цска, в ЛЕ бы попасть уже успех невероятный

ЗА ТО ДЛЯ ВАС В ГОДА ПОСЛЕДНИЕ В Л Е ПОИГРАТЬ СЧАСТЬЕ НЕИМОВЕРНОЕ -ДОКАТИЛИСЬ ХОТЯ ОРАЛИ ЧТО ГОВНОЧАШКА НЕ НУЖНА А В ЛЧ ВЫ БЫВАЕТЕ ОЧЕНЬ РЕДКО РЕЖЕ КОНЮШНИ НУ НЕ СРАСТАЕТСЯ КАК ТО КУПИТЬ КАК ГИНЕР НЕ МОЖЕТЕ И ИГРАТЬ ТО ЖЕ
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (Сегодня, 22:22)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая нах ЛЧ и цска, в ЛЕ бы попасть уже успех невероятный
Психоз Ганчара понятен, Влашича не удержать , Фернандес тоже на выход просится, Акинфеев сдувается, остальные серая масса и никаких усилений не предвидится. Следующий сезон ослу под хвост и борьба за середину таблицы, потом на выход ВМ
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  Dzrvova  Ростов на Дону (Сегодня, 22:19)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Гончаренко дно. И футбол у него дно. Хоть барсу ему дай просрет.
Регистрация: 12.05.2019 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 22:14)
  • -2
  •  (4)

Как же бомбит у ослов от вопросов про ЛЧ,это вам не дубли немотивированного Реала обыгрывать))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:00)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
".... у ЦСКА мало шансов на лигу чемпионов". Это на 99% правда, Краснодару набрать достаточно 1 очко ,что им по силам вполне.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  KARASS   (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (3)

ЦСКА УЖЕ ДАВНО НЕ ЖДЕТ СО 2 КРУГА КАК ПОДОРОЖАЛИ ТАК И ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ И ПРОСЕР ЗА ПРОСЕРОМ КОНИФЕЙ УЖЕ СТОЛЬКО НАПУСКАЛ ЗА 2 КРУГ ЧТО ФАНЖИ ЗА ВЕСЬ СЕЗОН НЕ ПУСТИЛ ПОЗОРИЩЕ РЕДКОЕ КАК С УФОЙ НАСРАЛИ ТАК И ПОЕХАЛО confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#1  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Гончаренко респект! Кроме трех игроков новая команда и такой результат! По игре...ЦСКА не соперник, сегодня....мы просто сильнее...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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