Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: ЦСКА ждал, что предложит "Зенит", а сам предлагал мало
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Зенита" (1:3) в матче 28-го тура РПЛ.
— Мы забили, потом расслабились, выпустили нити игры. Могли сыграть более смело. Мы ждали, что предложит "Зенит", а сами предлагали мало. Провели много встречных атак.
— Что случилось с командой весной?
— Такие вещи надо обсуждать внутри. Это более глобальный вопрос.
— В Петербурге говорят, что у ЦСКА мало шансов на Лигу чемпионов…
— Это в Петербурге так говорят.
— Но я еще не задал вопрос…
— Мне ваш вопрос понятен. (На этом Гончаренко ушел с пресс-конференции).
Sport24
— Мы забили, потом расслабились, выпустили нити игры. Могли сыграть более смело. Мы ждали, что предложит "Зенит", а сами предлагали мало. Провели много встречных атак.
— Что случилось с командой весной?
— Такие вещи надо обсуждать внутри. Это более глобальный вопрос.
— В Петербурге говорят, что у ЦСКА мало шансов на Лигу чемпионов…
— Это в Петербурге так говорят.
— Но я еще не задал вопрос…
— Мне ваш вопрос понятен. (На этом Гончаренко ушел с пресс-конференции).
Sport24
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